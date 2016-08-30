У Линдси Лохан новый бойфренд

Актриса Линдси Лохан недолго грустила о российском друге Егоре Тарабасове и нашла нового кавалера. Избранник Лохан – владелец греческого ресторана Денис Папагеоргиу, с которым актриса познакомилась на отдыхе.

Голливудская дива, залечив во Франции душевные раны после расставания с Егором Тарабасовым, отправилась на свой любимый остров Миконос, где была в последний свой визит еще с российским возлюбленным. Теперь компанию Лохан составляет симпатичный и мускулистый грек.

Инсайдеры подметили, что парочка постоянно вместе: ужины и завтраки, вечеринки и прогулки по побережью – только вдвоем. Источники в окружении актрисы злорадствуют: «Не смогла охомутать русского богача – решила побыстрее найти себе нового покровителя».