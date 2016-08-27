«Генерал Дима» женился в тринадцатый раз

В минувшую пятницу известный бизнесмен и неизменный герой светских хроник Дмитрий Якубовский вновь связал себя супружескими узами. Светские хроникеры успели подсчитать, что это уже 13-й официальный брак «генерала Димы».

Бизнесмен, которого СМИ нередко называют «российско-швейцарским олигархом», явно установил рекорд, побить который представителям светской публики едва ли удастся в обозримом будущем.

О самой свадьбе известно лишь то, что она состоялась в одной из европейских стран, а счастливый жених не стал устраивать пышных торжеств, ограничившись приглашением своих ближайших друзей и родственников. Однако самой пикантной подробностью, которую удалось разузнать, стало то, что невестой Дмитрия Якубовского оказалась не кто иная, как … его же бывшая жена — Лера!

С Лерой Якубовский уже был в официальном браке и какое-то время они жили душа в душу. Из-за чего именно расстались - доподлинно неизвестно, но, как утверждают знающие люди, их расставание обошлось без обычных для их круга публичных перепалок и традиционного «битья посуды».

Прошли годы, и, как сказал журналистам один из друзей Якубовского, Дмитрий понял, что едва не упустил свое счастье, а красавица Лера — это и есть главная любовь его жизни. Судя по свадебной фотографии, на этот раз известный бонвиван «генерал Дима» действительно влюблен, и влюблен по-настоящему.







