В Грузии – сезон убийств

Экс-министр

В ТБИЛИСИ, как и в Киеве, тоже вовсю бушуют страсти.обороныпошел войной на президента ГрузииОн обвинил бывшего друга в том, что тот несколько раз требовал ликвидации неугодных людей… И снова поползли разговоры вокруг странной смерти известного политика, премьера, который погиб зимой 2005 г. при весьма загадочных обстоятель­ствах. Официальная версия - отравление угарным газом от отопительной печи «Ни­кала» иранского производства. Но многие здравомыслящие люди в Грузии не верят этой версии.

Экспертиза печки проводилась совместно со специалистами ФБР. Заключение экспертизы отличается от перевода. Американцы дали такое заключение: «В ходе проверки уровень угарного газа в помещении даже отдаленно не приблизился к критическому». В грузинском переводе: «В ходе проверки уровень угарного газа не только достиг, но и существенно превысил критическую отметку».

Сегодня есть другая версия: Жвания был убит неким ядом, который и вызвал такую реакцию, как будто бы произошло отравление угарным газом. То есть убийство было тщательно спланировано. Что еще странно? Вскоре погиб руководитель грузинской следственной комиссии. Криминалиста на бытовой почве убил бывший одноклассник, который вскоре и сам погиб при неясных обстоятельствах.

Все, почти как у Ющенко: везде яды и трупы… Да тут еще и экс-министр Окруашвили «рас­кололся», что Жвания попал в конспиративную квартиру уже будучи трупом.