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Земная твердь требует крови

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Алексей ВОДОВОЗОВ ]

Земная твердь требует крови
В одночасье город превратился в руины

 Второго августа в Татарском проливе рядом с о. Сахалин произошло землетрясение с магнитудой М=6,2. Ввиду того что очаг находился рядом с городом Невельск на небольшой глубине, землетрясение порушило ряд отслуживших свой срок зданий. Большой участок морского дна поднялся на поверхность. Под руинами погибла молодая женщина. Тысячи людей остались без средств к существованию и крыши над головой.

 CИЛЬНОГО землетрясения на Дальнем Востоке ожидали давно. Звучали официальные и неофициальные прогнозы. Теперь один из них подтвердился. Вместе с очевидной заботой о пострадавших возникает много вопросов.

 Сахалин. Странные разговоры министра С. Шойгу с учеными приходится слышать в эфире: «Скажите, что вам не хватает – аппаратуры или чего? Привезем. Но вы мне скажите, будут еще толчки или не будут?» Поверил, если бы министр «собаку не съел» на этих вопросах. Не смешно, когда такие разговоры ведутся на показ и после землетрясения. До него ученым отказали во всем: в аппаратуре, в нормальной технике для обработки данных, свернули практически все полевые работы. Не говоря о проживании и зарплате, хотя бы на уровне уборщицы в том же министерстве.

 В итоге на Сахалине сегодня нет ни развернутой сети сейсмического мониторинга, ни развитых полутора десятков других направлений поиска предвестников сильных землетрясений. Наши ученые, кто не изменил призванию, конечно, знатоки. Но не в такой мере, чтобы с ходу засунуть пальцы в розетку и, не располагая результатами многолетних и разносторонних наблюдений, предвидеть дальнейший ход событий. Наука все же чем-то отличается от ясновидения.

 Понятно, что более слабые землетрясения (афтершоки) будут идти еще не менее полугода. Поэтому – не к добру эта торопливость со снятием режима чрезвычайной ситуации. Спасение не в том, чтобы скорее заселить жителей в по­врежденные здания и отрапортовать о нормализации жизни. Для тех, кто не знает, – число непригодных для проживания строений в Невельске увеличивается после каждого следующего толчка. Как известно, так и случилось – крепко тряхнуло еще раз.

 Камчатка. Более 90% жителей полуострова сосредоточено в центральной и южной частях Камчатки. За 300 лет здесь произошло не менее 14 сильных землетрясений. Но статистические расчеты в данном случае аргументом не являются, ибо сейсмическая энергия накапливается неравномерно. Наблюдений тоже маловато – 300 лет для геологии – не время.

 Все же отметим, что в среднем на столетие тут приходятся 4–5 сильных событий. По-настоящему опасного события (8 баллов и более) в Петропавловске-Камчатском не было уже с 1959 года.

Возможностей для обоснованного прогноза на Камчатке куда больше, чем на Сахалине. Развернуты наблюдения по более чем десяти направлениям регистрации предвестников сильных землетрясений. Сложился опытный коллектив ученых, не одно десятилетие изучающих данный регион. Но и там – практически никаких денег на этот самый прогноз. Это сегодня, в период прямого ожидания сильного события!

 Слеты, которые в прессе именовали учениями, были. Совещания тоже. Но необходимых средств как не было, так и нет. Не только для прогноза. Област­ная больница – основная база для оказания медицинской помощи – где была, там и стоит. На самых плохих грунтах. Находится в таком состоянии, которое во время сильного события просто обязывает ее рухнуть первой.
Ключевые специалисты по разбору завалов – экскаваторщики, бульдозеристы и др. – как жили вместе с остальным населением в полуаварийных зданиях, так и живут. Если что, спасать надо будет всех.

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