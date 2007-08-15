«Мыльный пузырь» дефолта и его герои
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
45 тысяч игроков одной команды?
ДОЛГОТЕРПЕНИЮ российского человека можно только удивляться: еще живы те, кто помнит сталинские госзаймы, – при отказе от этой добровольно-принудительной процедуры можно было и во врагах народа оказаться. А хрущевская деноминация и павловский обмен сторублевых купюр? Недобрым словом будут вспоминать и «черный четверг» августа 1998 года.
– 17 августа 1998 г. Центробанк не справился с главной своей обязанностью – поддержанием курса рубля, – рассказал в откровенном разговоре с «Аргументами неделi» бывший Генеральный прокурор России (1995–1999 гг.), доктор юридических наук Юрий Скуратов. – Рубль рухнул стремительно, словно у него никаких «ног» в виде валютных подпорок ЦБ не было. Мигом обнищали миллионы людей, прекратил свое существование так называемый средний класс. Был потерян кредит доверия на Западе. Госдума и Совет Федерации обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить обстоятельства катастрофы, а заодно и Центробанк.
СИНДРОМ ДЕФОЛТА
ФИНАНСОВЫЙ кризис наш народ пережил очень тяжело: дефолт повлек за собой не только массовые неврозы, но и самоубийства. Специалист по суицидам профессор Владимир Войцех считает, что число самоубийств напрямую зависит от экономической и социальной стабильности в обществе. В Москве после дефолта число самоубийств возросло в 3,2 раза. В считанные часы, после того как обесценился рубль, разразился банковский кризис, и финансовые рынки страны замерли.
Буквально через месяц после дефолта количество пациентов с ярко выраженным социально-стрессовым состоянием возросло в разы.
Так называемый синдром дефолта жив и по сей день: 47% граждан нашей страны твердо уверены, что финансовый кризис, такой, как случился в августе 1998 г., может произойти в любой момент. У 10% даже незначительные сбои в деятельности финансовой системы вызывают панику. По словам экономистов, гипертрофированное чувство опасности небезосновательно. Есть разные причины для волнения. Сегодня нет постоянных правил игры. – Вспомним хотя бы наше налоговое законодательство. Предприниматели не доверяют государству. Многие и не скрывают, что выводят свои капиталы за границу.
Кто же принял решение объявить Россию на весь мир нищей?
Cтрана должна знать своих «героев» в лицо: их было совсем немного – Борис Ельцин, Сергей Кириенко, Анатолий Чубайс, Сергей Дубинин.
– Вскоре ко мне начала поступать тревожная информация, – продолжает Юрий Ильич, – из которой следовало, что главной причиной обвала стала деятельность ЦБ и Министерства финансов на рынке ГКО – государственных краткосрочных облигаций.
Генеральный прокурор Скуратов подготовил специальную докладную записку президенту Ельцину, в которой сообщал: «…до сих пор нет закона об управлении валютными резервами страны, не разработана система штрафных санкций за применение произвольных котировок валют при расчетах с потребителями, не создана межбанковская служба безопасности…».
Потом следователи изъяли базу данных на Межбанковской валютной бирже.
– Мы были изумлены ее «начинкой», – признается Юрий Ильич, – на рынке ГКО играли 45 тыс. физических лиц, в том числе огромное количество государственных чиновников разного калибра…
Министр Козырев – игрок азартный
ЧТОБЫ обработать эту базу, нужен был мощный компьютер со специальной программой.
– Этим делом занялся Анатолий Паламарчук (замначальника Управления общего надзора Генеральной прокуратуры. – «АН»), – продолжает свой рассказ Ю. Скуратов, – он сразу почувствовал, что за операциями на рынке ГКО стоят очень внушительные фигуры, иначе бы рынок ГКО не работал в ущерб интересам страны. Государственный бюджет нес колоссальные потери. Вскоре компьютер начал выкидывать из длинного списка очень интересные фамилии.
Скуратов назвал сумасшедшую цифру – 780 крупных государственных чиновников играли в «фантики» ГКО.
Кто же эти люди? Первый вице-премьер правительства Анатолий Чубайс, вице-премьер Валерий Серов. Министр иностранных дел Андрей Козырев играл с размахом и вкладывал в ГКО астрономические суммы, министр образования и науки Александр Тихонов, первый заместитель министра финансов Андрей Вавилов... В числе азартных игроков оказалась дочь президента Ельцина – Татьяна Дьяченко.
Кстати, наряду с ними на рынке ГКО с веселым блеском в глазах играли и воры в законе, и олигархи, и теневые магнаты нефтяного рынка.
– Рынок ГКО стал большой стиральной машиной для отмывания грязных денег, – убежден Юрий Скуратов.
Первый вице-премьер Чубайс, между прочим, долгое время отпирался, что играл в ГКО… Но следствие выяснило: Чубайс не остался в стороне от загрузки в большую стиральную машину.
Не обошлось и без Бориса Березовского – этот маленький юркий человечек с липкими ладошками, похоже, виртуозно дирижировал всей работой огромной прачечной.
АРГУМЕНТ ЖУРНАЛИСТА
ПОЛ Хлебников, доктор наук Лондонской школы экономики, автор книги «Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России»: «Березовский – апофеоз мерзости на государственном уровне: этому представителю небольшой клики, оказавшейся у власти, мало просто воровать – ему надо, чтобы все видели, что он ворует совершенно безнаказанно… Через 2 года после того, как установился режим Ельцина, преступность проникла на самый высокий уровень государственного аппарата».
Альянс Дубинина и Березовского
ВЕРНЕМСЯ в 1997 год. Чем тогда занимался Березовский? Какие государственные дела его волновали? Оказывается, накануне дефолта шустрый олигарх, будучи в то время заместителем секретаря Совета безопасности (октябрь 1996 – ноябрь 1997 г.), скупал недвижимость во Франции. Его глаз застрял на имении Шато де ля Гаруп и вилле Клоше де ля Гаруп на Лазурном берегу. Сказочные виллы были прекрасным вложением уворованных денег. Недвижимость Березовский приобрел у вдовствующей миллиардерши, но не на свое имя. Кстати, на днях Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на французскую недвижимость Березовского. Беглого олигарха обвиняют и в хищении 13 млн. долларов из банка СБС-АГРО. Эпизод с Березовским выделен в отдельное производство.
Именно перед дефолтом Березовский решил срочно «нарубить» денег, для чего удумал создать на народные деньги – помните? – «народный автомобиль» в так называемом автомобильном альянсе «АВВА». У многих тогда возникли аналогии со знаменитым «Жуком» – народным автомобилем Германии. Но разрекламированные акции народного автомобильчика оказались лишь сертификатами на право обмена их на акции. А «черный четверг» и вовсе поставил крест на мечтах простых людей. Березовский обобрал 3 миллиона россиян. На их деньги, видно, и финансирует сегодня «марши несогласных». Прояснить аферу с альянсом, похоже, мог экс-глава ЦБ Дубинин. Но грянул дефолт, и он вылетел из своего кресла. Вновь вспоминает Ю. Скуратов:
– Ко мне пришли данные оперативного характера: в Швейцарии состоялась встреча Дубинина с Березовским, обсуждался вопрос о моем отстранении от должности.
Почему так волновался Дубинин? Головную боль ему создавала швейцарская компания «Андава», созданная лично Березовским. Дубинин задним числом дал «добро» на обширную деятельность «Андавы», а через нее проходило 80% денег 152 зарубежных представительств «Аэрофлота». Фирма работала без лицензии, дающей право на вывоз валютной выручки из России, а Дубинин ее легализовал.
– Березовский обгладывал «Аэрофлот» до косточек, – рассказывает Юрий Скуратов.
Вскоре БАБ удрал за границу. Щедрые британцы выдали ему паспорт на имя Платона Еленина.
– А меня пытались заставить сделать заявление специально для Международного валютного фонда, – вспоминает Ю. Скуратов, – что прокуратура не нашла в деятельности ЦБ никаких нарушений. Сделать такое заявление меня уговаривал А. Волошин.
Скуратов отказался.
Такая пирамида не снилась Тутанхамону
В ТОМ же 1998 г. США дали России кредит в 4,8 млрд. долл. якобы на стабилизацию курса рубля. Причем свидетели утверждают, что глава ЦБ Дубинин постоянно повторял: «Пусть плюнет мне в лицо тот, кто докажет, что рубль упадет!»… Но за безумную политику разграбления бюджета, которая шла через финансовую пирамиду ГКО, в первую очередь как премьер отвечал все же Кириенко. За 120 дней до дефолта он получил от экономистов подробно расписанный сценарий разрушения финансовой системы при продолжении этой политики. Реакция? Нулевая.
– ГКО – самая грандиозная афера века. Ситуация дошла до критической черты не потому, что ее нельзя было предотвратить. Она была выгодна тем, кто зарабатывал огромные деньги на финансовой пирамиде, – считает доктор экономических наук Ирина Рукина.
И несколько влиятельных российских семей заработали на этой финансовой пирамиде астрономические деньги. Такая пирамида египетским фараонам не снилась.
Многим было понятно, что 4,8 млрд. долл., выделенных Международным валютным фондом, не хватит, чтобы стабилизировать курс рубля. Валютные резервы таяли на глазах, и инвесторы начали выводить капитал из страны. Незадолго до трагических для страны событий Чубайс выпросил у Ельцина право быть полномочным представителем президента по финансовым вопросам на переговорах с международными финансовыми организациями. И уже в мае 1998 г. было составлено некое секретное соглашение, по которому некий крупный американский банк получил право для своих клиентов обменять рублевые облигации на долларовые. Всего на сумму 7 млрд. долларов. Какая мелочь! И когда началось серьезное расследование, стало понятно, что это не была случайность, потому что перед «черным четвергом» Чубайс постоянно консультировался с тогдашним министром финансов США Л. Саммерсом.
Еще весной 1998 г. эксперты предлагали приостановить выплаты по ГКО и девальвировать рубль. Но российское правительство, поддерживаемое МВФ, категорически возражало и против ликвидации «пирамиды», и против девальвации рубля. 17 августа, когда начался «обвал» курса рубля, было объявлено о техническом дефолте.
– Возможность технического дефолта, то есть временного замораживания долгов, обычно включается в соглашения стран с МВФ и не является чем-то из ряда вон, – говорит Ирина Рукина.
Но технический дефолт объявляют, чтобы избежать девальвации, а валюту девальвируют, чтобы избежать дефолта. При этом главное – не напугать финансовые рынки непредсказуемостью. В России же одновременно грянули и дефолт, и девальвация. И это был двойной удар.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОШЛО МИМО
ПОЧЕМУ же этот кошмар случился у нас?
– Застой социально-экономического развития страны, характерный для периода распада СССР и перехода России к рыночной экономике, предъявлял весьма жесткие требования к управлению экономикой, – уверен доктор экономических наук, генеральный директор Института микроэкономики Сергей Гальперин, – но на практике все искусство управления свелось к огульной приватизации наиболее эффективной части национального достояния страны, полному игнорированию социальных и экономических потребностей подавляющей части населения и латанию брешей в экономике за счет дополнительных государственных заимствований. Естественно, в результате такого «управления» произошел спад экономики в ряде отраслей. Даже беглый взгляд на основные показатели социально-экономического развития этого периода, представленные в далеко не репрезентативной официальной статистике, говорит о том, что к 1996 г. российская экономика нуждалась не просто в оздоровлении, а в возрождении. Однако, ориентируясь на различные внутриполитические коллизии и интересы, властные структуры вместо развития реальной экономической деятельности предпочли создавать лишь ее видимость, по-прежнему затыкая бреши экономики дополнительными внутренними и внешними заимствованиями. Это, безусловно, давало возможность создать видимость экономического благополучия, за которым никаких реальных материально-вещественных ценностей не стояло. А искусственно поддерживаемые паритеты валют реально ни на чем не базировались. Этот «мыльный пузырь» рано или поздно должен был лопнуть, что и произошло в августе 1998 года.
А ПОМОЖЕТ ЛИ СТРАСБУРГ?
ЕВРОПЕЙСКИЙ суд по правам человека в Страсбурге два года назад впервые рассмотрел жалобу российского вкладчика: Сергей Загородников в банке «Российский кредит» потерял в «черный четверг» все свои накопления. Когда банк перестал выдавать вклады, истец выиграл в суде дело о возврате 45 тыс. долл., но денег так и не получил. Банк к тому времени перешел под управление Агентства по реструктуризации кредитных организаций, которое предложило вкладчикам мировое соглашение. Загородников отказался: на таком соглашении он терял около 15%. И он обратился в Страсбург. Жалобу Загородникова признали приемлемой. Загородников надеялся на полное возмещение ущерба в 70 тыс. долларов. Но в июне 2007 г. Страсбург присудил вернуть Загородникову лишь 1 тыс. евро…
Мы до сих пор разгребаем то, что наворочали чубайсы-кириенко: именно за это время в России появилась армия так называемых отказных детей. Их дилетантизмом было разрушено почти все – от отечественного самолетостроения до судостроения. Как будем дальше осваивать космос и платить смешные деньги академикам и профессуре? Как живут старики на свою оскорбительную пенсию? Богатая страна оказалась в нищете. И почему люди, намеренно подтолкнувшие страну к пропасти, снова занимают высокие посты?
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