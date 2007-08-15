«Мыльный пузырь» дефолта и его герои

45 тысяч игроков одной команды?



ДОЛГОТЕРПЕНИЮ российского человека можно только удивляться: еще живы те, кто помнит сталинские госзаймы, – при отказе от этой добровольно-принудительной процедуры можно было и во врагах народа оказаться. А хрущевская деноминация и павловский обмен сторублевых купюр? Недобрым словом будут вспоминать и «черный четверг» августа 1998 года.

– 17 августа 1998 г. Центробанк не справился с главной своей обязанностью – поддержанием курса рубля, – рассказал в откровенном разговоре с «Аргументами неделi» бывший Генеральный прокурор России (1995–1999 гг.), доктор юридических наук Юрий Скуратов. – Рубль рухнул стремительно, словно у него никаких «ног» в виде валютных подпорок ЦБ не было. Мигом обнищали миллионы людей, прекратил свое суще­ствование так называемый средний класс. Был потерян кредит доверия на Западе. Госдума и Совет Федерации обратились в Ген­прокуратуру с прось­бой проверить обстоятельства катастрофы, а заодно и Центробанк.

СИНДРОМ ДЕФОЛТА



ФИНАНСОВЫЙ кризис наш народ пережил очень тяжело: дефолт повлек за собой не только массовые неврозы, но и самоубийства. Специалист по суицидам профессор Владимир Войцех считает, что число самоубийств напрямую зависит от экономической и социальной стабильности в обществе. В Москве после дефолта число самоубийств возросло в 3,2 раза. В считанные часы, после того как обесценился рубль, разразился банковский кризис, и финансовые рынки страны замерли.

Буквально через месяц после дефолта количество пациентов с ярко выраженным социально-стрессовым состоянием возросло в разы.

Так называемый синдром дефолта жив и по сей день: 47% граждан нашей страны твердо уверены, что финансовый кризис, такой, как случился в августе 1998 г., может произойти в любой момент. У 10% даже незначительные сбои в деятельности финансовой системы вызывают панику. По словам экономистов, гипертрофированное чувство опасности небезосновательно. Есть разные причины для волнения. Сегодня нет постоянных правил игры. – Вспомним хотя бы наше налоговое законодательство. Предприниматели не доверяют государству. Многие и не скрывают, что выводят свои капиталы за границу.

Кто же принял решение объявить Россию на весь мир нищей?

Cтрана должна знать своих «героев» в лицо: их было совсем немного – Борис Ельцин, Сергей Кириенко, Анатолий Чубайс, Сергей Дубинин.

– Вскоре ко мне начала поступать тревожная информация, – продолжает Юрий Ильич, – из которой следовало, что главной причиной обвала стала деятельность ЦБ и Министерства финансов на рынке ГКО – государственных краткосрочных облигаций.

Генеральный прокурор Скуратов подготовил специальную докладную записку президенту Ельцину, в которой сообщал: «…до сих пор нет закона об управлении валютными резервами страны, не разработана система штрафных санкций за применение произвольных котировок валют при расчетах с потребителями, не создана межбанковская служба безопасности…».

Потом следователи изъяли базу данных на Межбанковской валютной бирже.

– Мы были изумлены ее «начинкой», – признается Юрий Ильич, – на рынке ГКО играли 45 тыс. физических лиц, в том числе огромное количество государст­венных чиновников разного калибра…



Министр Козырев – игрок азартный



ЧТОБЫ обработать эту базу, нужен был мощный компьютер со специальной программой.

– Этим делом занялся Анатолий Паламарчук (замначальника Управления общего надзора Генеральной прокуратуры. – «АН»), – продолжает свой рассказ Ю. Скуратов, – он сразу почувст­вовал, что за операциями на рынке ГКО стоят очень внушительные фигуры, иначе бы рынок ГКО не работал в ущерб интересам страны. Государственный бюджет нес колоссальные потери. Вскоре компьютер начал выкидывать из длинного списка очень интересные фамилии.

Скуратов назвал сумасшедшую цифру – 780 крупных государственных чиновников играли в «фантики» ГКО.

Кто же эти люди? Первый вице-премь­ер правительства Анатолий Чубайс, вице-премьер Валерий Серов. Министр иностранных дел Андрей Козырев играл с размахом и вкладывал в ГКО астрономические суммы, министр образования и науки Александр Тихонов, первый заместитель министра финансов Андрей Вавилов... В числе азарт­ных игроков оказалась дочь президента Ельцина – Татьяна Дьяченко.

Кстати, наряду с ними на рынке ГКО с веселым блеском в глазах играли и воры в законе, и олигархи, и теневые магнаты нефтяного рынка.

– Рынок ГКО стал большой стиральной машиной для отмывания грязных денег, – убежден Юрий Скуратов.

Первый вице-премьер Чубайс, между прочим, долгое время отпирался, что играл в ГКО… Но следст­вие выяснило: Чубайс не остался в стороне от загрузки в большую стиральную машину.

Не обошлось и без Бориса Березовского – этот маленький юркий человечек с липкими ладошками, похоже, виртуозно дирижировал всей работой огромной прачечной.

АРГУМЕНТ ЖУРНАЛИСТА

ПОЛ Хлебников, доктор наук Лондонской школы экономики, автор книги «Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России»: «Березовский – апофеоз мерзости на государственном уровне: этому представителю небольшой клики, оказавшейся у власти, мало просто воровать – ему надо, чтобы все видели, что он ворует совершенно безнаказанно… Через 2 года после того, как установился режим Ельцина, преступность проникла на самый высокий уровень государственного аппарата».

Альянс Дубинина и Березовского



ВЕРНЕМСЯ в 1997 год. Чем тогда занимался Березовский? Какие государственные дела его волновали? Оказывается, накануне дефолта шустрый олигарх, будучи в то время заместителем секретаря Совета безопасности (октябрь 1996 – ноябрь 1997 г.), скупал недвижимость во Франции. Его глаз застрял на имении Шато де ля Гаруп и вилле Клоше де ля Гаруп на Лазурном берегу. Сказочные виллы были прекрасным вложением уворованных денег. Недвижимость Березовский приобрел у вдовствующей миллиардерши, но не на свое имя. Кстати, на днях Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на французскую недвижимость Березовского. Беглого олигарха обвиняют и в хищении 13 млн. долларов из банка СБС-АГРО. Эпизод с Березовским выделен в отдельное производство.

Именно перед дефолтом Березов­ский решил срочно «нарубить» денег, для чего удумал создать на народные деньги – помните? – «народный автомобиль» в так называемом автомобильном альянсе ­«АВВА». У многих тогда возникли аналогии со знаменитым «Жуком» – народным автомобилем Германии. Но разрекламированные акции народного автомобильчика оказались лишь сертификатами на право обмена их на акции. А «черный четверг» и вовсе поставил крест на мечтах простых людей. Березовский обобрал 3 миллиона россиян. На их деньги, видно, и финансирует сегодня «марши несогласных». Прояснить аферу с альянсом, похоже, мог экс-глава ЦБ Дубинин. Но грянул дефолт, и он вылетел из своего кресла. Вновь вспоминает Ю. Скуратов:

– Ко мне пришли данные оперативного характера: в Швейцарии состоялась встреча Дубинина с Березовским, обсуждался вопрос о моем отстранении от должности.

Почему так волновался Дубинин? Голов­ную боль ему создавала швейцар­ская компания «Андава», созданная лично Березовским. Дубинин задним числом дал «добро» на обширную деятельность «Андавы», а через нее проходило 80% денег 152 зарубежных представительств «Аэрофлота». Фирма работала без лицензии, дающей право на вывоз валютной выручки из России, а Дубинин ее легализовал.

– Березовский обгладывал «Аэрофлот» до косточек, – рассказывает Юрий Скуратов.

Вскоре БАБ удрал за границу. Щедрые британцы выдали ему паспорт на имя Платона Еленина.

– А меня пытались заставить сделать заявление специально для Международного валютного фонда, – вспоминает Ю. Скуратов, – что прокуратура не нашла в деятельности ЦБ никаких нарушений. Сделать такое заявление меня уговаривал А. Волошин.

Скуратов отказался.



Такая пирамида не снилась Тутанхамону



В ТОМ же 1998 г. США дали России кредит в 4,8 млрд. долл. якобы на стабилизацию курса рубля. Причем свидетели утверждают, что глава ЦБ Дубинин постоянно повторял: «Пусть плюнет мне в лицо тот, кто докажет, что рубль упадет!»… Но за безумную политику разграбления бюджета, которая шла через финансовую пирамиду ГКО, в первую очередь как премьер отвечал все же Кириенко. За 120 дней до дефолта он получил от экономистов подробно расписанный сценарий разрушения финансовой системы при продолжении этой политики. Реакция? Нулевая.

– ГКО – самая грандиозная афера века. Ситуация дошла до критической черты не потому, что ее нельзя было предотвратить. Она была выгодна тем, кто зарабатывал огромные деньги на финансовой пирамиде, – считает доктор экономических наук Ирина Рукина.

И несколько влиятельных российских семей заработали на этой финансовой пирамиде астрономические деньги. Такая пирамида египетским фараонам не снилась.

Многим было понятно, что 4,8 ­млрд. долл., выделенных Международным валютным фондом, не хватит, чтобы стабилизировать курс рубля. Валютные резервы таяли на глазах, и инвесторы начали выводить капитал из страны. Незадолго до трагических для страны событий Чубайс выпросил у Ельцина право быть полномочным представителем президента по финансовым вопросам на переговорах с международными финансовыми организациями. И уже в мае 1998 г. было составлено некое секретное соглашение, по которому некий крупный американский банк получил право для своих клиентов обменять рублевые облигации на долларовые. Всего на сумму 7 млрд. долларов. Какая мелочь! И когда началось серьезное расследование, стало понятно, что это не была случайность, потому что перед «черным четвергом» Чубайс постоянно консультировался с тогдашним министром финансов США Л. Саммерсом.

Еще весной 1998 г. эксперты предлагали приостановить выплаты по ГКО и девальвировать рубль. Но российское правительство, поддерживаемое МВФ, категорически возражало и против ликвидации «пирамиды», и против девальвации рубля. 17 августа, когда начался «обвал» курса рубля, было объявлено о техническом дефолте.

– Возможность технического дефолта, то есть временного замораживания долгов, обычно включается в соглашения стран с МВФ и не является чем-то из ряда вон, – говорит Ирина Рукина.

Но технический дефолт объявляют, чтобы избежать девальвации, а валюту девальвируют, чтобы избежать дефолта. При этом главное – не напугать финансовые рынки непредсказуемостью. В России же одновременно грянули и дефолт, и девальвация. И это был двойной удар.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОШЛО МИМО

ПОЧЕМУ же этот кошмар случился у нас?

– Застой социально-экономического развития страны, характерный для периода распада СССР и перехода России к рыночной экономике, предъявлял весьма жесткие требования к управлению экономикой, – уверен доктор экономических наук, генеральный директор Института микроэкономики Сергей Гальперин, – но на практике все искусство управления свелось к огульной приватизации наиболее эффективной части национального достояния страны, полному игнорированию социальных и экономических потребностей подавляющей части населения и латанию брешей в экономике за счет дополнительных государственных заимствований. Естественно, в результате такого «управления» произошел спад экономики в ряде отраслей. Даже беглый взгляд на основные показатели социально-экономического развития этого периода, представленные в далеко не репрезентативной официальной статистике, говорит о том, что к 1996 г. российская экономика нуждалась не просто в оздоровлении, а в возрождении. Однако, ориентируясь на различные внутриполитические коллизии и интересы, власт­ные структуры вместо развития реальной экономической деятельности предпочли создавать лишь ее видимость, по-прежнему затыкая бреши экономики дополнительными внутренними и внешними заим­ствованиями. Это, безусловно, давало возможность создать видимость экономического благополучия, за которым никаких реальных материально-вещественных ценностей не стояло. А искусственно поддерживаемые паритеты валют реально ни на чем не базировались. Этот «мыльный пузырь» рано или поздно должен был лопнуть, что и произошло в августе 1998 года.

А ПОМОЖЕТ ЛИ СТРАСБУРГ?

ЕВРОПЕЙСКИЙ суд по правам человека в Страсбурге два года назад впервые рассмотрел жалобу российского вкладчика: Сергей Загородников в банке «Россий­ский кредит» потерял в «черный четверг» все свои накопления. Когда банк перестал выдавать вклады, истец выиграл в суде дело о возврате 45 тыс. долл., но денег так и не получил. Банк к тому времени перешел под управление Агентства по реструктуризации кредитных организаций, которое предложило вкладчикам мировое соглашение. Загородников отказался: на таком соглашении он терял около 15%. И он обратился в Страсбург. Жалобу Загородникова признали приемлемой. Загородников надеялся на полное возмещение ущерба в 70 тыс. долларов. Но в июне 2007 г. Страсбург присудил вернуть Загородникову лишь 1 тыс. евро…

Мы до сих пор разгребаем то, что наворочали чубайсы-кириенко: именно за это время в России появилась армия так называемых отказных детей. Их дилетантизмом было разрушено почти все – от отечественного самолетостроения до судостроения. Как будем дальше осваивать космос и платить смешные деньги академикам и профессуре? Как живут старики на свою оскорбительную пенсию? Богатая страна оказалась в нищете. И почему люди, намеренно подтолкнувшие страну к пропасти, снова занимают высокие посты?