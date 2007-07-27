Боксер Валуев не совсем свободен от суда

Новые показания потерпевшего Юрия Сергеева были озвучены на очередном заседании суда по делу боксера Николая Валуева.

ТОТ вспомнил, что когда он после рукоприкладства тяжеловеса-профессионала упал на пол, к боксеру подошла жена и якобы сказала, что у того «руки в крови», на что он ответил, что ему «все равно».

Напомним, как развивались события 19 января 2006 года. По версии потерпевшего, в тот день он попросил жену боксера Галину Валуеву переставить джип, мешавший подъехать к спорткомплексу автобусам с хоккеистами. Та, по его словам, ответила «по-хамски», машину оставила на месте и по телефону пожаловалась мужу. Тот немедленно прибыл заступиться и избил охранника спорткомплекса, нанеся ему, по данным разных допросов потерпевшего, десять, двадцать, а в итоге «около сорока ударов». По версии же обоих супругов, Валуев «тихо подошел» к не замечавшему его Сергееву и «за плечо отодвинул подальше от жены», после чего охранник просто упал.

Тем не менее Н. Валуев согласился оплатить лечение Ю. Сергеева в размере 41 тыс. рублей. Вопрос о моральной компенсации продолжает решать суд.