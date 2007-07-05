//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Не стреляйте в журналиста…

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Андрей КАЛИТИН, специальный корреспондент программы «Спецрасследование», Первый канал ]

Не стреляйте в журналиста…
Андрей Калитин

 Я заметил его не сразу. Возможно, я не заметил бы его вовсе, если бы он вдруг не остановился. Он вышел из-за угла коммунальной пристройки, примыкающей к дому. Какое-то время, секунд, может быть, двадцать, мы шли навстречу друг другу. И тогда он, остановившись, прицелился. Я видел черный ствол, смотрящий на меня в упор с шести метров.

Как это было

 ЧТО я почувствовал? Страх? Или, как пишут в книгах, вся жизнь пробежала у меня перед глазами? Я до сих пор не знаю. Может быть, потому, что все произошло очень быстро. Когда он стрелял, я инстинктивно отвернулся. Боль ударила в плечо, пуля прошла вскользь, разор­вав рукав, прошив руку, будто игла. Меня отбросило на метр назад, кажется, я лежал на асфальте всего секунду. А может быть, дольше? Время в этот момент остановилось. Я не смотрел на часы, когда вставал. Самое интересное, что, поднявшись, я пошел в ту же сторону, откуда вышел тот парень с пистолетом, в белой рубашке, черных брюках и надвинутой на глаза «бейсболке» с аббревиатурой NYC. Я его навсегда запомнил. Но тогда я шел не за ним. Я просто продолжал путь. Наверное, это и называется «шок»…

 Поймав такси, я добрался до больницы. Процедурная, рентген, опущенные плечи пожилого врача, встревоженные глаза медсестры, наспех выписанная справка с диагнозом «огнестрельное ранение левого предплечья», уколы. Их, кажется, было три. Как я доехал домой, не помню. Спал я в эту ночь как ребенок. Нет, не потому, что был спокоен и безмятежен. Просто снотворное было очень сильным…

 За что? Этот вопрос всегда приходит первым, когда стихает боль. Ответа на него у меня до сих пор нет. Может быть, потому, что боль не прошла. Впрочем… Кто-то очень хотел, чтобы не вышла книга, которую я писал почти полгода. Но скоро вы ее прочтете. Она выйдет. Значит, все не напрасно. «Если журналист смог сказать правду, его жизнь не прошла зря», – это слова моего друга и учителя Артема Боровика. Его жизнь оборвалась семь лет назад. Но он успел. Дай Бог нам всем успеть столько же. Время еще есть. Пока кто-то вновь не нажмет на курок…

За что?

 У МЕНЯ есть три версии. Каждую из них я могу изложить достаточно осторожно. Потому, что где-то, возможно, боюсь ошибиться, а еще потому, что страшно во все это верить мне самому. Я не хочу в это верить. Мне, журналисту с 17-летним стажем, работающему в жанре журналистского расследования, казалось, что время выстрелов прошло. Когда убили Аню Полит­ковскую, я понял, что ошибался. Сейчас я в этом уже уверен…

 Съемки в Санкт-Петербурге продолжались почти месяц. Оперативники из МВД жили в одной из центральных гостиниц города. Каждый вечер я приезжал к ним на своего рода «летучку». Один из них, главный, Сергей Николаевич (имя изменено), не скрывал кобуру под пиджаком. Но, судя по всему, его здесь знали. Он уже два месяца (сроки изменены) курировал дело о банде «Бешеная толпа» – группировке скинхедов, убивавших людей прямо на улицах, внаглую, причем уже в течение шести лет.

 Забегая вперед, скажу, что почти всех их главарей взяли. Один, Дима Боровиков, погиб в перестрелке с милиционерами. «Скины» убивали из «Осы». В меня, предположительно, тоже «били» из нее… Кого тогда не арестовали? Кто уже вышел на свободу? Кто из единономышленников Боровикова, посмотрев мой телеэфир «Предсмертный список», вышедший на Первом канале, мог решиться на месть? Все это мы обсуждали в холле одной из московских гостиниц с оперативником Департамента уголовного розыска МВД Антоном (имя изменено). Я переехал по его совету из дома в Коломен­ском именно в этот отель. Сейчас пишу из этой гостиницы. Здесь есть охрана. И еще. Я просто не хочу домой…

Агентура

 С ЮРОЙ я познакомился около семи лет назад. То, что он – бывший киллер и сидел уже дважды, я знал. Но это был мой контакт. Мы быстро стали друзьями. Была  в наших отношениях только одна проблема – Юра слишком часто «козырял» нашим знакомством. Криминальных авторитетов я знал, пожалуй, чуть больше, чем он. Причем лично. Но он влегкую упоминал их по делу и без дела в любом разговоре. Мне это тогда казалось просто бравадой.

 Я знал, что у него есть информация, которая могла заинтересовать моих друзей с Житной (офис МВД), а он, наоборот, хотел попросить их о помощи в каком-то щекотливом деле.
В каком – я знать не хотел. Причем знал, «они» на нарушение закона в отношениях с ним не пойдут. В общем, поэтому я их свел… Юра погиб 26 мая при невыясненных обстоятельствах. Но я-то знаю – ему вкололи смертельную дозу героина.
В вену. Позже я узнал, что, к сожалению, на своих криминальных «стрелках» Юра слишком часто упоминал мое имя. Он говорил, что я буду делать телевизионные материалы о криминальной деятельности его «врагов». Когда я это узнал, Юры уже не было в живых. Оперативники МВД сказали мне  – «что-нибудь узнаем». Я жду…

Книга

 Я ПИСАЛ ее полгода. Вместе с моими друзьями – Сашей Грантом из Нью-Йорка (соавтор), Володей Иванидзе из Женевы, журналистами из Лондона, Стамбула, Парижа. На выходе должен был получиться международный литературный проект. В жанре расследования. Таких работ на российском рынке, без ложной скромности говорю об этом, не было.

Главный герой книги  – «алюминиевый олигарх» 90-х Михаил Черной. В книге – уникальные документы, в том числе справки из уголовного дела о «фальшивых авизо», интервью с бывшими соратниками Черного, сотрудниками спецслужб России, Израиля, США.
Закончив книгу, я написал Черному письмо, в котором, пожалуй, слишком откровенно изложил содержание книги. Ответ не заставил себя долго ждать. Черной отказался со мной общаться. В жесткой и нелице­приятной форме. Через неделю в меня стреляли. Верю ли я, что это ответ беглого олигарха? Нет. Не хочу верить. Слишком уж «лобовой» удар, не правда ли? Но кто тогда?

 Контракт на издание я подписываю только в конце месяца. Об этом знали слишком многие. Нет моей подписи под контрактом – нет и книги. Все просто. Я до сих пор хочу поговорить с Черным. Если он не боится, умеет отвечать на вопросы и за ответы на них, он согласится. Я в этом уверен. А если нет…

Ручка и автомат

 КАЖДЫЙ год в Москве проходит церемония вручения премий имени Артема Боровика. Она заканчивается тем, что на огромном экране появляются фамилии журналистов, которые были убиты, на которых были совершены покушения, на которых «давили» власти или бандиты, короче, кому работать все сложнее или… кого уже нет с нами. Я, постоянный участник этой церемонии, как и все, вставал, когда этот список шел по экрану. Я прекрасно понимал, что этот список будет только расти с каждым годом. Он и рос. Теперь я понимаю, что мог оказаться в «списке Боровика», прошел бы там одной бегущей строкой. Страшно.

 Меня пугали и раньше, около нашего офиса (тогда еще телекомпании «Совершенно Секретно») взрывали машины, вызывали на «стрелки» с откровенными отморозками. Последняя такая «стрелка» у меня была в феврале. Но чтобы стрелять? Я обзвонил всех моих знакомых из так называемого теневого мира, все они в один голос сказали  – «это не мы». Но я буду искать сам. Дальше. Пока не найду. Более того, некоторая информация о киллере у меня уже есть…

 Я в работе использую разве что ручку, компьютер и телекамеру. Они – пистолеты и автоматы. Мы – разные. Но иногда хочется поменяться местами. Это я так говорю, чтобы знали…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Общество

Инопланетный разум оказался слабее земного

Инопланетный разум оказался слабее земного

Что лучше – Сталинская или Нобелевская премия? И что страшнее – взрыв термоядерной бомбы на Новой Земле или подрыв Академии наук изнутри? Обо всём этом рассказал главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову лауреат Нобелевской премии по физике академик РАН Жорес Иванович АЛФЁРОВ.

//live

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не навязывать гражданам своей страны идею «русского мира». Недавно он заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран. О сути - Анатолий ВАССЕРМАН...

//Политика

Запад понимает, что вернуть Крым Украине уже невозможно

Запад понимает, что вернуть Крым Украине уже невозможно

Немецкий политик Андреас Маурер рассказал, что на Западе начинают принимать тот факт, что Крымский полуостров стал частью Российской Федерации. По его словам, в Европе уже не относятся серьёзно к заявлениям Киева о возвращении Крыма.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Яковенко ждет официальных извинений за клевету

Яковенко ждет официальных извинений за клевету

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений за клевету в его адрес, ранее опубликованную в издании Mail on Sunday (воскресный выпуск Daily Mail).

//Армия

"Настоящий убийца": СМИ США оценили российский автомат ШАК-12

"Настоящий убийца": СМИ США оценили российский автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12. В публикации, посвященной этому оружию, американский таблоид называет ШАК-12 "настоящим убийцей".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Евродепутат Мамыкин: один раз я пришёл в Европарламент в разных носках

Евродепутат Мамыкин: один раз я пришёл в Европарламент в разных носках

Евродепутата от Латвии Андрея Мамыкина можно слушать бесконечно. Интересно. Хотя сегодня журналист Мамыкин все больше говорит на серьезные политические темы. Отправляясь «на интервью» с Андреем, я точно знала, что меньше всего буду задавать «умные политические вопросы»!

//Общество

В Крыму задержан архиепископ ПЦУ

В Крыму задержан архиепископ ПЦУ

"Новая церковь" Украины пожаловалась на задержание "архиепископа" на территории Крымского полуострова. В Киеве утверждают, что 3 марта полиция в Симферополе задержала священнослужителя Климента.

//Метеоновости

Синоптики рассказали о погоде 8 марта

Синоптики рассказали о погоде 8 марта

Март для столичного региона считается скорее зимним месяцем. Однако синоптики прогнозируют жителям Москвы и Московской области теплые мартовские праздники, сообщили в Гидрометцентре.

//Общество

Мужчины 8 марта смогут бесплатно сводить своих дам в музей

Мужчины 8 марта смогут бесплатно сводить своих дам в музей

В международный женский день кавалеры получат прекрасную возможность разнообразить праздник своих дам культурной программой: вход в некоторые столичные музеи будет для женщин бесплатным.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Спорт

«Спартак» и «Краснодар» не выявили победителя, 1:1

«Спартак» и «Краснодар» не выявили победителя, 1:1

В воскресенье, 3 марта, в Москве, на стадионе «Открытие Арена» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги состоялся матч между «Спартаком» и «Краснодаром»», встречу обслуживал арбитр Кирилл Левников.

//Новости СМИ2

//В мире

В Испании СМИ пожалели гитлеровцев и осудили СССР

В Испании СМИ пожалели гитлеровцев и осудили СССР

Автор статьи "Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет" Мануэль Вильяторо пожалел немецких нацистов, воевавших при взятии Берлина. Данный материал опубликован в испанской газете ABC.

//Политика

На Украине мэр города пришел на митинг против самого себя и остался инкогнито

На Украине мэр города пришел на митинг против самого себя и остался инкогнито

Мэр украинского города Олевска Житомирской области Олег Омельчук принял участие в протестной акции против самого себя. Антикоррупционный рейд "Стоп коррупция" прошел 1 марта, передают "Известия".

//Политика

Эксперты: Для чего придумано дело Скрипалей?

Эксперты: Для чего придумано дело Скрипалей?

В день годовщины случая в британском Солсбери посольство России призвало британские власти раскрыть подробности дела Скрипалей, сообщается в официальном заявлении российского дипведомства.

//Шоу-бизнес

София Ротару после тяжелой болезни вновь вернулась на сцену

София Ротару после тяжелой болезни вновь вернулась на сцену

София Ротару вернулась на сцену и выступила перед публикой на фестивале Российской и Советской песни "Песня года". Долгое время 71-летняя артистка отказывалась от концертов из-за тяжелой болезни.

//Политика

ДНР: на юге Донбасса украинские военные подорвались на своей же мине

ДНР: на юге Донбасса украинские военные подорвались на своей же мине

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики установила, что автомобиль с пятью украинскими военнослужащими подорвался на мине, которую ранее установили их же сослуживцы.

//Наука

Ученые "оживили" волшебную шляпу из саги о Гарри Поттере

Ученые "оживили" волшебную шляпу из саги о Гарри Поттере

В Массачусетском технологическом институте США создали прототип распределяющей шляпы из серии романов про Гарри Поттера британской писательницы Джоан Роулинг. Шляпа "читает мысли" человека.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Швеции перевернулся автобус с туристами

В Швеции перевернулся автобус с туристами

Туристический автобус попал в аварию в шведской провинции Херьедален. В результате ДТП несколько человек пострадали. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает газета Expressen.

//Шоу-бизнес

Екатерина Волкова провалилась под сцену перед началом спектакля

Екатерина Волкова провалилась под сцену перед началом спектакля

Актриса театра и кино, особенно запомнившаяся телезрителям ролью Веры в сериале "Воронины", перед началом спектакля с ее участием провалилась под сцену и получила травмы. Об этом сообщает "РГ".

//Общество

Во Львове снесли стелу Монумента Славы в честь воинов ВОВ

Во Львове снесли стелу Монумента Славы в честь воинов ВОВ

С третьей попытки во Львове снесли стелу Монумента Славы, который установлен в честь погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинов. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС.

//Общество

Севастополь стал девятым городом, принявшим поезд-музей «Сирийский перелом»

Севастополь стал девятым городом, принявшим поезд-музей «Сирийский перелом»

Стартовавший 23 февраля с Казанского вокзала Москвы поезд-музей «Сирийский перелом» в воскресенье прибыл в город-герой Севастополь.

//Армия

В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова

В Индии открылся завод по производству автоматов Калашникова

Россия и Индия открыли в воскресенье, 3 марта, в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова. Проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией.

//Политика

Захарова "наехала" на британские СМИ за фейки про Скрипалей

Захарова "наехала" на британские СМИ за фейки про Скрипалей

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала "тупой местью" "расследование британской прессы", в котором российского посла Александра Яковенко выставили шпионом.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры