Урановое «хвостовство»

В гости к Медному всаднику



ЕЩЕ при Б. Ельцине у нас был принят Закон «Об охране окружающей среды». Он запрещал ввозить в Россию ядерные отходы. Но времена изменились. Урановые «хвосты» ввозятся к нам по контрактам Росатома с германо-британско-нидерланд­ской компанией Urenco, французской компанией Eurodif и другими. Отходы доставляются в порт Петербурга. Корабли с этим грузом приходят в город на Неве ежемесячно. Последний груз с ядерными отходами прибыл к нам с немецкого предприятия по обогащению урана в Гронау и голландского – в Алмело. Перед отправкой груза немецкие экологи произвели замеры радиационного фона в присутствии полиции в Гронау. На расстоянии 3 м радиационный фон превысил норму в три раза. Несмотря на это германское судно с тонной ядерных отходов на борту пришвартовалось в морском порту Санкт-Петербурга. Опасный груз по железной дороге в скором времени должен отправиться в Новоуральск. А еще раньше – в сентябре 2007 г. – из Германии в Россию приехал поезд, в 19 вагонах которого было отработанное ядерное топливо (ОЯТ). Общая масса ядерных отходов составила около 1 тыс. тонн. Эти отходы тоже отправились на переработку в глубь России.

Из досье «АН»

ПРИ получении одной тонны урана образуется 7 т урановых «хвостов», или обедненного урана, в форме гексафторида урана. Утечка содержимого одного контейнера с урановыми «хвостами» способна представлять серьезную опасность для людей в радиусе 32 километров.

Хранилища гексафторида урана в России не соответствуют требованиям безопасности. Это факт широко известный.



Почему же мы не чтим свои законы?



– НА КОРАБЛЕ в порту Санкт-Петербурга больше урановых «хвостов», чем считалось, – рассказал «Аргументам неделi» независимый эксперт Рашид Алимов. – На судне находится около 2 тыс. т отходов. Транспортировки этих грузов чрезвычайно опасны. Они чреваты инцидентами с разгерметизацией контейнеров, что может привести к отравлению большого количества людей, токсическому и радиоактивному загрязнениям внушительных площадей, в том числе больших городов России. И многомиллионный Санкт-Петербург серьезно рискует.



Неубыточный бизнес



РОСАТОМ признает, что ввоз чужих ядерных отходов России не нужен. В 2007 г. глава ведомства Сергей Кириенко пообещал прекратить импорт этих отходов по истечении действующего контракта в 2009 году. При этом он признал, что контракты на ввоз ОЯТ на территорию России «не убыточны». По словам г-на Кириенко, на российскую территорию «попадает очень ограниченный объем» тепловыделяющих сборок, в основном из Украины, Болгарии и других стран, на что имеются контракты. Да и в нашей стране сегодня действуют 10 АЭС. Помимо них структуры Росатома поставляют топливо еще на 14 атомных станций в различные страны мира. Последней из них стал Иран.

Даже Владимир Путин еще в ноябре 2004 г. заявил, что нам надо сосредоточиться на переработке и хранении собственных ядерных отходов. Так почему мы продолжаем принимать в свои закрома чужую гадость? Скоро в Россию должны привезти еще



20 тыс. тонн ядерных отходов.

А россияне – против!

Из досье «АН»

ПЕРЕРАБОТКОЙ ОЯТ в гражданских целях занимаются 3 страны в мире – Россия, Франция и Великобритания.

Законодательство РФ до июля 2001 г. разрешало ввоз ОЯТ с зарубежных АЭС только с целью переработки с последующим возвратом продуктов этой переработки, включая высокоактивные отходы.

6 июня 2001 г. Государственной Думой в третьем чтении были приняты поправки в Закон «Об охране окружающей природной среды». И был разрешен «ввоз в РФ из иностранных государств облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов для осуществления временного технологического хранения и (или) их переработки».



Между тем, согласно социологическим опросам, подавляющее большинство россиян против ввоза забугорных ядерных отходов к себе домой. У нас, как говорится, своего добра хватает.