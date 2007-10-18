Кому выгодно нашествие блинов

«Чиновник российский заматеревший». Об этом особом сословии нашего общества и его весьма избирательном отношении к выполнению своих прямых обязанностей СМИ пишут с завидной регулярностью. Гораздо реже рассказывают о том, как именно современные обитатели высоких чиновничьих кабинетов реагируют на такую публичную критику в свой адрес. На наш взгляд, совершенно напрасно. Ведь, как выясняется, для некоторых из них искусство бюрократической переписки – главный кирпич в непробиваемой бюрократической «стене», за которой так уютно укрыться от острых наболевших человеческих проблем. При том что именно за их решение проситель (читай – налогоплательщик) исправно платит ему, чиновнику, далеко не самую маленькую зарплату. И не только…

А Васька слушает, да…



В ТЕЧЕНИЕ последних нескольких месяцев, например, сразу несколько солидных федеральных изданий рассказали о том, как в угоду отдельным коммерческим структурам, вхожим в некоторые высокие кабинеты Смольного и районных администраций Санкт-Петербурга, питерский чиновный люд откровенно попирает интересы горожан. Например, без зазрения совести легализует блинный киоск, не только выросший почему-то ночью, не там, где мог бы появиться в соответствии с архитектурно-планировочным заданием (АПЗ), но и установленный на колодцах теплотрассы практически прямо на остановке общественного транспорта. Что категорически запрещено не только Градостроительным кодексом РФ, но и целым рядом постановлений, под которыми стоит подпись лично губернатора Северной столицы – Валентины Матвиенко.

Естественно было бы думать, что, после того как далеко не частная проблема Северной столицы, касающаяся благополучия, а возможно, здоровья и жизни тысяч рядовых питерцев, получила широкую общественную огласку, руководст­во соответствующих городских служб постарается проверить факты, озвученные на страницах серьезных информационных изданий, и вернет абсурдную ситуацию строго в правовое русло.

Однако, как выясняется сегодня, для отдельных питерских чиновников гораздо привычнее «заговорить» проблему, чем засучив рукава попытаться ее решить. Возьмем, к примеру, заместителя председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт-Петербурга

Д. Быкова. По поводу всех безобразий, перечисленных выше, он только и смог изречь, что «развитие киосков по продаже блинов Комитет поддерживает, так как в них реализуется традиционно русское блюдо – блины с различными начинками и безалкогольные напитки (квас, морс, медовый напиток, чай) по доступным ценам. В настоящее время в Санкт-Петербурге размещены 20 блинных киосков ООО «Союз».

Скажем по секрету не последнему чиновнику питерской городской админист­рации: мы тоже очень любим русские блины. Правда, предпочитаем те, которые выпекли не только по хорошей рецептуре, но и обязательно чистыми руками. Чего, извините, во всяких там «Теремках», как бы они ни тщились, гарантировать нам не могут. Как и тысячам питерцев, которые в силу разных причин «забегают» на блинный дух. Поэтому для начала мы и решили заглянуть на сайт питерского Роспотребнадзора.



Негигиеничный сервис



ЛУЧШЕ бы не заглядывали! По официальной информации Управления Рос­потребнадзора по Санкт-Петербургу, в городе с 1 по 20 июня текущего года проведены внеплановые проверки киосков, занятых изготовлением и реализацией блинов, – 71 объект, принадлежащий девяти юридическим лицам. Среди них – 33 киоска ООО «Русские блины Северо-запад». Компании – партнера ООО «Союз», для которой, собственно, и постарались союзовцы втиснуть павильон у «Купеческого двора». Так вот, что касается этого одного из крупнейших игроков на питерском блинном рынке, массово потчующего питерцев своей продукцией при откровенной поддержке одного из ведущих комитетов городской админист­рации, картинка нарисовалась весьма впечатляющая.

«Основными нарушениями являлись: отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, договоров на доставку привозной воды и вывоз отработанных вод, на пользование туалетом, неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарное содержание павильонов, нарушение сроков и объема медицинского обследования, изготовление блинов с начинками при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию», – констатирует этот документ.

Напомним: нынче в Санкт-Петербурге по личному распоряжению губернатора В. Матвиенко закрыты практически все киоски по продаже аудиовизуальной продукции, где отсутствуют централизованное водоснабжение и канализация. Зато практически сразу на их месте как-то сами собой «образовались» те самые блинные павильоны, которые буквально рвутся накормить проходящий люд, что называется, с пылу с жару. Вот теперь и думай: взять диск, предварительно не вымыв руки водой из-под стационарного крана, – караул! Зато «сваять» блин в условиях весьма далеких от санитарных норм, по мнению некоторых чиновников городской администрации, – для питерцев сгодится?! А чтобы не осталось иллюзий, вернемся еще раз к информации службы Роспотребнадзора.

«Исследовано 148 проб пищевой продукции, – читаем дальше. – Неудовлетворительные пробы по микробиологическим показателям выявлены в 18 пробах (12%): ООО «Эллин Плюс» 27%, ООО «Русские блины Северо-запад» 17%, ООО «Теремок» 11%, ООО «Русские былины Северо-запад» 4%.

Исследовано 84 пробы воды. Из них 46 не соответствовали по микробиологическим показателям (55%): ООО «Эллин Плюс» 66%, ООО «Русские былины Северо-запад» 62,5%, ООО «Русские блины Северо-запад» 50%, ООО «Теремок» 33%.

С целью контроля параметров микроклимата проведено 52 замера. Из них 38 не соответствовали гигиеническим требованиям (73%): ООО «Русские блины Северо-запад» 87%, ООО «Русские былины Северо-запад» 69%, ООО «Теремок» 33%».

И что показательно: если речь идет о реализации аудиовизуальной продукции, сегодня КУГИ Санкт-Петербурга вносит в договоры аренды нежилых помещений и земельных участков, в качестве дополнительных оснований для их расторжения, нарушение порядка реализации всяких там дисков и кассет. Зато особые отношения КУГИ и «блинных» арендаторов, если судить по реальному развитию событий, никакие нарушения санитарных норм поколебать не способны.

Вопрос: знают ли об этой угрожающей статистике господин Быков и его непосредственный шеф – А. Сергеев, легко подмахивающий сегодня практически все отписки в адрес ООО «Монолит», рядом с торговым комплексом которого и появился не так давно очередной «шедевр» популяризаторов русской национальной кухни по версии «Союза»? Ответ на него нам выяснить не удалось. Весьма занятой чиновник городской администрации, несмотря на все старания автора этой публикации, так и не смог уделить нашей газете для телефонного разговора даже несколько минут своего драгоценного времени. Хотя, если судить по цитате, – не знал или предпочитал не знать. Чтобы с чистой совестью и далее «поддер­живать» и насаждать в городе на Неве вид услуг, весьма далекий от цивилизованного и безопасного для горожан?

Что ж, пришлось выполнить за него его работу: «По результатам проверок, – сообщает питерское управление Роспотребнадзора, – составлено 67 протоколов о временном приостановлении эксплуатации объекта, и материалы дел переданы для рассмотрения в суды, привлечены к административной ответственности в виде штрафов 11 должностных лиц на общую сумму 25 000 руб., 2 юридических лица на общую сумму 55 000 руб., забраковано 59 кг продукции».

Чтобы окончательно расставить точки над «i», подчеркнем: по крайней мере один из злостных, как следует из приведенных выше материалов проверки, нарушителей и собственник предприятий опасного питания – ООО «Русские блины Северо-запад» – работает «под крылом» известной питерской компании «Союз». Которая легко и непринужденно получает в аренду подавляющее большинство самых лакомых для торговли мест в городе и сдает их уже в субаренду своим компаньонам.



Действующие лица



АВТОРУ этих строк уже доводилось исследовать особую природу пиетета отдельных представителей питерской администрации не столько перед самой компанией «Союз», чьи интересы так беззастенчиво лоббируют местные чиновники едва ли не всех уровней, сколько перед руководителем этой коммерческой структуры – Дмитрием Михальченко. Тем самым главой холдинга «Магист­раль», которому сегодня СМИ отводят «особую роль в поддержании контактов между ОПГ Кумарина (Барсукова) и сотрудниками правоохранительных органов».

– Только ли правоохранительных? – так и хочется спросить соответствующие органы в свете той информации, которая имеется в распоряжении редакции.

Общеизвестен факт, например, что (как писали газеты «Деловой Петербург» и «Труд») «три ООО – «Союз», «Лидер», «Орбита» (дружественные компании, но официально между собой не связанные) – начали заниматься мелкой розницей в конце 2004 г. в Центральном и Адмиралтейском районах. Тогда они получили почти половину всех торговых мест в этих районах. В начале 2005 г. им выделили 102 адреса из 287 в Петроградском районе. Но тогда предприниматели создали ассоциацию и добились пересмотра итогов конкурса: постановление главы администрации отменила лично губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. В результате трем ООО досталось 37 мест». Далее началось победное шествие «Союза» по другим районам Северной Пальмиры. Как именно это делается, кто и каким образом самозабвенно помогает в этом Михальченко, успешно совмещающему плетение блинной паутины с весьма активным переделом питерского аудиовидеорынка под маркой государст­венной борьбы с контрафактом, было показано как раз на примере появления блинной избушки на «булыжниковых ножках» рядом с современным торговым комплексом в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Мы можем только предполагать, на каком именно уровне питерской городской власти бизнесмен Михальченко сумел сегодня установить прочный барьер «непогрешимости» от простых смертных, чьи интересы он то и дело попирает. Но о том, что этот барьер существует, ярко свидетельствует история переписки ООО «Монолит», – управляющей компании «Купеческого двора», «на пороге» которого с нарушением всех мыслимых норм воздвигнут и главное – узаконен очередной союзовский «Теремок».

Стоит ли говорить, что руководст­во «Монолита» сразу же после ночного блицкрига союзовцев по установке «Теремка» возле «Купеческого двора» – в нескольких километрах от того места, где гипотетически он должен был появиться, да и то после получения компанией всех необходимых для этого согласований, – направило сразу несколько официальных обращений в соответствующие структуры. В том числе на имя губернатора Санкт-Петербурга и в городскую прокуратуру. В них подробно рассказало о ночном происшествии и о том, как чиновники Приморского района блюдут и законы города, и интересы его жителей.

Ответы, как ни странно, если и приходили, то исключительно из Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга за подписью председателя комитета А. Сергеева, прокуратуры Приморского района и даже… из администрации этого района, на которую, собственно, и жаловалось руководство «Монолита». Причем все бумаги выглядят при ближайшем рассмотрении совсем как братья-близнецы: о чем угодно, только не по существу поставленных вопросов. Возникает стойкое ощущение: кто-то однажды предусмотрительно заготовил на такой случай для питерских чиновников разных уровней и территориальной принадлежности универсальную бумажную «рыбу», которой последние до сего момента весьма успешно отмахиваются и от назойливых монолитовских «писак», и от пронырливых местных и заезжих газетчиков.

Как, впрочем, и от излишней прин­ципиальности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, чей территориальный отдел в Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном районах попытался в судебном порядке привлечь к административной ответственности ООО «Русские блины Северо-запад» за многочисленные нарушения санитарного законодательства в торговой точке, расположенной прямо на площади Балтийского вокзала. Какие нарушения? Практически все те, о которых шла речь выше. О чем и были составлены официальные протоколы. И что же? Судья Ленинского районного суда Санкт-Петербурга Н. Мелешко, почему-то приняв к сведению только доводы адвоката коммерсантов и показания работницы самого пав­ильона, прекратила производство по делу. Так что – приятного аппетита, питерцы и гости города на Неве!



Вопросы без ответов?



КТО именно «замыкает» цепочку разноплановых претензий к владельцам питерской блинной империи? Очевидно:есть вполне конкретные чиновники и комитеты городской администрации, виртуозно владеющие только эпистолярным жанром. Какие именно? Думается, руководству Северной столицы при желании выяснить это не составит особого труда. Пока же, как ни печально, приходится констатировать: пока лично Валентина Ивановна Матвиенко и на этот раз не вникнет в суть очередной город­ской проблемы, люди так и будут ходить по кругу, совершенствуясь в эпистолярном жанре. Попутно пытаясь ответить еще на один

простой вопрос: почему всякие «техногенные» ЧП типа падения башенных кранов и провалов теплотрасс чаще всего случаются в Питере именно в Приморском районе, где как раз находится «Купеческий двор» и пристроился на теплотрассе очередной «Теремок»? Не потому ли, что легализация киоска в четыре квадратных метра, установленного без соответствующих разрешений и узаконенного на коммуникационных колодцах практически на автобусной остановке, да к тому же по сей день так и «укрепленного» для надежности придорожным булыжником, – самая невинная «вольность» местной администрации в обращении с весьма конкретными нормами и правилами градостроительства?!

В связи с чем, в соответствии со статьями 38, 39 Федерального закона «О средствах массовой информации», мы вынуждены публично обратиться к руководству Санкт-Петербурга с запросом информации по следующим вопросам:

– Чем обусловлены особые преференции коммерческой структуры – ООО «Союз» в Северной столице при выделении в аренду земельных участков на самых «лакомых» площадках города?

– Насколько ларечная «блинная» паутина, а фактически – замена упраздненных киосков мелкорозничной торговли на конурки многочисленных «Теремков», соответствует публично обозначенным целям городской администрации о превращении Питера в одну из красивейших европейских столиц?

– Как оценивает руководство Санкт-Петербурга скандальную роль чиновников городских служб и руководства Приморского района в ситуации вокруг ТД «Купеческий двор»? Понесет ли кто-нибудь из них реальную ответственность за умелое игнорирование не только служебных обязанностей, но и интересов жителей Приморского района?

– Когда все-таки, в соответствии с Генеральным планом развития квартала, будет осуществлено благоустройство территории вокруг ТД «Купеческий Двор», который работает уже четыре года, и жилого дома, введенного в эксплуатацию практически год назад? И почему объект был все-таки принят без обязательного в таких случаях благоустройства?

– Соответствует ли упрощенный порядок согласования размещения объектов мелкорозничной торговли в КГА Санкт-Петербурга интересам, а главное – безопасности жителей города?

– Когда будут исполнены предписания ГУБ «ТЭК» об освобождении ООО «Союз» площадки, попадающей в охранную зону подземных коммуникаций у ТД «Купеческий двор»?

– Скольким из действующих блинных киосков в городе, по информации главного санитарного врача Санкт-Петербурга, было предложено пройти проверку на соответствие санитарным нормам? И сколько из них получили положительное заключение по этому вопросу?

– Похоже, схема, продемонстрированная ООО «Союз» на территории рядом с ТД «Купеческий дом» (получаем в пользование и согласовываем один участок, а устанавливаем киоск по другому, более «интересному» адресу и уже под него «продавливаем» разрешения или обходимся вовсе без таковых), отработана и обкатана на территории всего города. С учетом этого просим сообщить: есть ли у данной компании полный пакет согласований на установку киосков по другим многочисленным арендным местам Северной столицы? И насколько эти согласования соответствуют действующему законодательству, в том числе – перечисленным в публикации постановлениям правительства Санкт-Петербурга?

– Нужен ли Питеру сегодня такой не слишком гигиеничный сервис?

– Почему многочисленные обращения ООО «Монолит» в адрес администрации Санкт-Петербурга по поводу необоснованной волокиты вокруг благоустройст­ва квартала и незаконного размещения блинного киоска ООО «Союз» по Коломяжскому проспекту, 15, до настоящего момента так и остаются без ответа по существу поставленных вопросов?

Итак, будем следить за развитием ситуации и обязательно расскажем об этом читателям нашей газеты.