СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Красноярска

Следственные органы СК России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме Красноярска, в результате которого, как ранее сообщали АН, погиб человек. Взрыв газа прогремел в жилом доме в Красноярске

О возбуждении уголовного дела сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) Российской Федерации. Дело открыли по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности").

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты СУ СК России. Виновным грозит лишение свободы или ограничение свободы, или исправительные работы, или принудительные работы на срок до двух лет.

Напомним, вечером 14 февраля взрыв бытового газа вызвал обрушение в трехэтажном жилом доме №3 по ул. Кандагарской. Спасателям удалось эвакуировать 12 человек, среди которых двое детей.