В МВД Санкт-Петербурга подтвердили задержания на "Марше материнского гнева"
10 февраля 2019, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции "Марш материнского гнева". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
"Сотрудниками полиции во время проведения несогласованной акции в полицию доставлено несколько граждан", - сказали в главке Северной столицы. Там добавили, что их проверят на причастность к организации акции.
"Марш материнского гнева" прошел сегодня в нескольких российских городах в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации.