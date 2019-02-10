В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции "Марш материнского гнева". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Сотрудниками полиции во время проведения несогласованной акции в полицию доставлено несколько граждан", - сказали в главке Северной столицы. Там добавили, что их проверят на причастность к организации акции.

"Марш материнского гнева" прошел сегодня в нескольких российских городах в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации.