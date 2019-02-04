В прокуратуре объяснили засекреченность дела о гибели группы Дятлова

Прокуратура Свердловской области сегодня в ходе специальной пресс-конференции раскрыла детали нового расследования загадочной гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году. Экспертизу проведут по факту выявления радиации на одежде членов группы Дятлова

Представитель областной прокуратуры Андрей Курьяков показал журналистам единственный том уголовного дела, а также пояснил, по какой причине расследование о данном инциденте было засекречено.

По его словам, это обусловлено наличием в деле одного секретного документа - поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, передает в понедельник, 4 февраля, РИА Новости.

Курьяков также подчеркнул, что, несмотря на множество слухов, связанных с расследованием, второго тома по этому делу не существует. По его словам, есть только наблюдательное производство.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы Недели", в ближайшее время будет проведена экспертиза по факту обнаружения радиоактивных веществ на одежде членов группы Дятлова.