Похититель картины Куинджи объяснил мотивы своего поступка
29 января 2019, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Подозреваемый в похищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков рассказал о причинах, толкнувших его на преступление. Об этом сегодня сообщает газета "Коммерсантъ".
Задержанный признался, что украл картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в минувшее воскресенье, чтобы впоследствии продать полотно и рассчитаться с накопившимися у него долгами.
По информации базы данных Федеральной службы судебных приставов, которую приводит издание "Ведомости", за Чуприковым в настоящий момент зарегистрирован долг в размере 239 977 рублей.
Он также рассказал, что спрятал картину "Ай-Петри. Крым" в подвале строящегося коттеджа, где отвечал за подведение инженерных коммуникаций. Там полицейские и нашли похищенное полотно.
По словам подозреваемого, он решился на преступление спонтанно. В ближайшее время Чуприков пройдет экспертизу на вменяемость. А правоохранители установят, были ли у него сообщники.