Похититель картины Куинджи объяснил мотивы своего поступка

Подозреваемый в похищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков рассказал о причинах, толкнувших его на преступление. Об этом сегодня сообщает газета "Коммерсантъ". Подозреваемый в похищении картины Куинджи заявил о невиновности

Задержанный признался, что украл картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в минувшее воскресенье, чтобы впоследствии продать полотно и рассчитаться с накопившимися у него долгами.

По информации базы данных Федеральной службы судебных приставов, которую приводит издание "Ведомости", за Чуприковым в настоящий момент зарегистрирован долг в размере 239 977 рублей.

Он также рассказал, что спрятал картину "Ай-Петри. Крым" в подвале строящегося коттеджа, где отвечал за подведение инженерных коммуникаций. Там полицейские и нашли похищенное полотно.

По словам подозреваемого, он решился на преступление спонтанно. В ближайшее время Чуприков пройдет экспертизу на вменяемость. А правоохранители установят, были ли у него сообщники.