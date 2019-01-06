Захваченных у берегов Бенина российских моряков не могут найти
6 января 2019, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Местонахождение шестерых российских моряков с судна MSC Mandy, захваченных пиратами возле берегов Бенина, остается неизвестным. Об этом сообщает посольство России в Бенине и Того.
"Похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в соцсети Facebook.
Напомним, пираты, вооруженные автоматами и мачете, похитили капитана судна, его старшего и третьего помощников, боцмана, сварщика и повара, и ушли в территориальные воды Нигерии.