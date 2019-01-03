Обвиняемые в убийстве фигуриста Дениса Тена категорически отрицают свою вину

Обвиняемые в убийстве чемпиона по фигурному катанию Дениса Тена категорически отрицают свою причастность к данному преступлению. Они, однако, сознались в краже зеркал с автомобиля спортсмена.

В рамках судебного заседания, которое состоялось в Казахстане, Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов не согласились с обвинениями в убийстве и разбое, сообщает KazInform.

Напомним, летом прошлого года бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался от серьезных ножевых ранений. Фигурист выходил из ресторана, когда увидел, что с его машины снимают зеркала. Спортсмен бросился за злоумышленниками, которые нанесли ему несколько ударов острым предметом.