Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться десятки людей

Под завалами дома в Магнитогорске, в котором 31 декабря ранним утром произошел взрыв бытового газа, могут находиться десятки людей. В результате взрыва, как известно на данный момент, погибли четыре человека. Среди погибших есть ребенок. Пока неизвестна судьба 38 человек, зарегистрированных в разрушенных взрывом квартирах.

Владимир Путин вылетел в Магнитогорск

По предварительным данным, без жилья остались около 300 человек. В Магнитогорск из Сочи прибыл президент РФ Владимир Путин, - сообщает «URA.RU». Ранее другим самолетом в город прибыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На месте трагедии находятся полпред президента в УрФО Николай Цуканов, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава МЧС Евгений Зинчев.

Взрыв бытового газа произошел в шесть часов утра в многоэтажном доме на проспекте Карла Маркса, обрушился один из подъездов. В СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование находится под личным контролем глава СК Александра Бастрыкина.