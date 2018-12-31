Подозреваемый в убийстве попутчик Ирины Ахматовой дал признательные показания

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой, признался в совершении преступления. Мужчину зовут Виталий. 29-летняя Ирина Ахматова подвозила его на своем автомобиле в Тулу, познакомившись в Интерете на портале, на котором предлагают совершить совместную поездку, ищут попутчика.

Задержан попутчик пропавшей московской бизнес леди Ирины Ахматовой

Официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова рассказала, что выяснило следствие. По данным СКР, подозреваемый, которого задержали в Ярославле, доставлен в следственный отдел. "В настоящее время следователи проводят его допрос, задержанный дает признательные показания", — цитирует представителя СКР Лента.ру.

Источник интернет-издания сообщил, что мужчина заранее спланировал убийство бизнес-леди. Он создал несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в автомобиле Ирины Ахматовой.

Убийство 29-летней женщины совершено в Подмосковье, в Серпуховском районе. В настоящее время группы оперативников ищут тело убитой.

По словам информатора, сразу после совершенного преступления злодей выбросил тело своей жертвы и на автомобиле поехал в Ярославль, где у него живут жена и любовница. Он предполагал продать автомобиль на запчасти, но, узнав про начавшийся розыск, бросил его в городе.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как ранее установило следствие, вечером 23 декабря Ирина офис и направилась из Москвы на личном автомобиле "Ауди" в город Тулу. Вскоре она перестала отвечать на мобильный телефон. В ходе проведения поисковых мероприятий установлено, что через сервис поиска попутчиков в районе станции метро "Аннино" в ее автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области.