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В Москве в жилом доме убит бенефициар нефтяной компании
29 декабря 2018, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве убит бенефициар нефтяной компании. Сообщение об убийстве 61-летнего мужчины в одном из жилых домов на улице Гарибальди опубликовано на сайте Следственного комитета России. По данным СКР, тело мужчины с многочисленными колото-резанными ранениями в области туловища и головы было обнаружено ночью 28 декабря в лифтовом холле дома.
Следователи имя погибшего не уточнили. РБК имеет информацию об убийстве бенефициара нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалвы Шаляхова. Личность убитого сообщил источник в главном управлении МВД по Москве, данные подтвердили собеседник в территориальном отделе полиции и гендиректор нефтяной компании Владимир Петров. Убийца задержан по горячим следам.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Следствием отрабатываются различные версии убийства.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Следователи допрашивают очевидцев преступления.
НК «Мастер-Нефть» была основана в 2010 году. Среди контрагентов компании, по данным базы СПАРК, — Сбербанк, «ЛУКОЙЛ-Энергосети», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». На сайте компании говорится, что она занимается ремонтом скважин и является основным подрядчиком этих двух структур ЛУКОЙЛа.
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