Следователи проверят, как охотился на медведя губернатор Иркутской области

Видеозапись охоты на медведя с участием губернатора Иркутской области Сергея Левченко попала в социальные сети. В СМИ пишут, что иркутский губернатор решил лично завалить косолапого. Но медведи зимой находятся в спячке. Информация об охоте Левченко на спящего медведя получила широкий общественный резонанас.

Следователи начали доследственную проверку по факту охоты губернатора Иркутской области на медведя, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По итогам проверки планируется дать оценку действиям как иркутского кубернатора, так и должностных лиц, которые не стали возбуждать уголовное дело против него.

В ходе проверки будет дана процессуальная оценка как действиям самого губернатора, так и ранее принятым решениям о невозбуждении против него уголовного дела по данному факту.

"Бурого медведя, хозяина тайги, спящего в берлоге, Левченко расстрелял в упор. Зимой это делать запрещено", - передал Первый канал. Убийство спящих зверей попадает под уголовное дело.