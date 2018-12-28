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Следователи проверят, как охотился на медведя губернатор Иркутской области

28 декабря 2018, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Следователи проверят, как охотился на медведя губернатор Иркутской области
фото: pixabay.com

Видеозапись охоты на медведя с участием губернатора Иркутской области Сергея Левченко попала в социальные сети. В СМИ пишут, что иркутский губернатор решил лично завалить косолапого. Но медведи зимой находятся в спячке. Информация об охоте Левченко на спящего медведя получила широкий общественный резонанас.

Следователи начали доследственную проверку по факту охоты губернатора Иркутской области на медведя, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По итогам проверки планируется дать оценку действиям как иркутского кубернатора, так и должностных лиц, которые не стали возбуждать уголовное дело против него.

В ходе проверки будет дана процессуальная оценка как действиям самого губернатора, так и ранее принятым решениям о невозбуждении против него уголовного дела по данному факту.

"Бурого медведя, хозяина тайги, спящего в берлоге, Левченко расстрелял в упор. Зимой это делать запрещено", - передал Первый канал. Убийство спящих зверей попадает под уголовное дело.

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