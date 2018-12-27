Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Ангелы Меркель

Проверка управления авиационной безопасности ФРГ выявила ответственного за инцидент с самолетом канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет Бундесвера. Меркель пообещали новый первый борт

Как отмечается, за вынужденную посадку лайнера Airbus А340, на котором канцлер Германии Ангела Меркель летела на саммит G20, ответственна немецкая авиакомпания Lufthansa.

По сведениям издания, дочерняя компания авиаперевозчика Lufthansa-Technik вносила модификации в самолет в 2009 году и с тех пор регулярно осуществляла его техобслуживание.

Как оказалось, перед полетом канцлера в Австралию компания модернизировала лайнер, на котором летела Меркель, однако не сообщила пилотам о новой цифровой системе связи.

Именно по этой причине пилоты лайнера Airbus А340 не смогли надлежащим образом отреагировать на технический сбой, и приняли вынужденное решение произвести посадку воздушного судна.