Установлена причина убийства российской пловчихи Сафии Аскаровой

В Тольятти (Самарская область) расследуется убийство 16-летней девушки Сафии Аскаровой - вице-чемпионки России по плаванию. Спортсменку нашли мертвой в Автозаводском районе Тольятти на пустыре на улице Юбилейной 24 декабря. На теле были обнаружены колото-резаные раны.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемого в убийстве девушка.

16-летний молодой человек, имя которого не называется, арестован на два месяца по решению Автозаводского районного суда. Как стало известно, подозреваемый некоторое время встречался со спортсменкой. Он учился в соседней школе и долго ухаживал за Сафией. Но девушка не захотела развивать отношения и рассталась с ним.

В день убийства между молодыми людьми возникла ссора, в ходе которой парень нанес девушке несколько ножевых ранений.

В ходе следственного эксперимента подросток признался, что позвал девушку поговорить и после отказа девушки возобновить отношения напал на нее с ножом. Он признался, что после первых ударов перестал понимать, что происходит, передает "Вести".

Сафия Аскарова занималась в школе олимпийского резерва № 10 "Олимп", была мастером спорта по плаванию. В прошлом году она стала серебряной медалисткой чемпионата России среди юниоров. В начале декабря пловчиха выступала на соревнованиях "Резерв России" в Саранске.

Сегодня девушку похоронили.