В Каталонии ищут подозреваемого в подготовке терактов

Каталонская полиция разыскивает мужчину, который мог планировать террористические акты в Барселоне в ходе предстоящих рождественских праздников. Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo.

Речь идет о 30-летнем подданном Марокко, который в последнее время неоднократно бывал в Испании, уточняет издание. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в местах скопления людей.

Также от полицейских потребовали относиться внимательнее к транспорту: в качестве одного из сценариев рассматривается наезд на группы пешеходов, так как у подозреваемого имеются права категории D (автобус).