В Москве на берегу реки Сетуни найден мертвым 15-летний подросток
21 декабря 2018, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве 15-летний подросток обнаружен мертвым в четверг, 20 декабря, утром на берегу реки Сетунь.
Несовершеннолетний погиб в Западном округе столицы в районе улицы Нежинская.
По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Тело подростка нашли возле дерева, на котором была закреплена его рубашка. Погибшего мальчика нашли случайные прохожие.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства, - сообщает АГН "Москва". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ребенок учился в девятом классе. Как сообщил источник, несовершеннолетний жил вместе с матерью, которая работает менеджером в коммерческой фирме.