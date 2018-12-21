В Москве на берегу реки Сетуни найден мертвым 15-летний подросток

В Москве 15-летний подросток обнаружен мертвым в четверг, 20 декабря, утром на берегу реки Сетунь.

Несовершеннолетний погиб в Западном округе столицы в районе улицы Нежинская.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Тело подростка нашли возле дерева, на котором была закреплена его рубашка. Погибшего мальчика нашли случайные прохожие.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства, - сообщает АГН "Москва". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ребенок учился в девятом классе. Как сообщил источник, несовершеннолетний жил вместе с матерью, которая работает менеджером в коммерческой фирме.