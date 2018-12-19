Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор водителю Виктору Тихонову, въехавшему на автобусе в подземный пешеходный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в декабре прошлого года.

Тогда в результате трагедии четыре человека погибли, 11 пострадали. Суд признал Виктора Тихонова виновным в нарушении правил дорожного движения, наказание - 4 года в колонии общего режима.

Защита не согласна с приговором и планирует подать апелляцию, рассказал адвокат Равиль Саберов. По мнению правозащитника, причиной страшной аварии стала техническая неисправность.