Мужчина открыл стрельбу в кафе на Ленинском проспекте, есть жертвы

В Москве в одном из кафе на Ленинском проспекте во вторник, 11 декабря, вечером произошел вооруженный конфликт. Полиция, прибывшая на место происшествия, конститировала гибель одного человека от травмы, полученной при стрельбе.

СМИ пишут, что в кафе на юго-западе Москвы вчера вечером отдыхала компания. Неожиданно мужчины начали ругаться между собой. Словесная перепалка почти переросла в драку. И в этот момент один из мужчин выхватил пистолет и выстрелил в одного из оппонентов. Еще один участник конфликта был ранен. Остальные участники "разборки" сразу сбежали с места происшествия, с ним скрылся и пострадавший.

Телеканал "РЕН ТВ" разместил видео с камер в московском кафе. Полиция объявила в Москве план "Перехват". Разыскиваются три автомобиля, на которых, предположительно, могли скрыться участники перестрелки.

Полиция начала расследование.