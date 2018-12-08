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Пропавшего в Оренбуржье 10-летнего мальчика нашли мертвым
8 декабря 2018, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
Пропавшего в Оренбургской области 10-летнего мальчика Данилу Казакова нашли мертвым. Школьника из Сакмарского района разыскивали с 19 ноября полиция, сотрудники МЧС, военнослужащие, сотрудники районной администрации, волонтеры поисково-спасательного отряда, местные жители.
В СКР сообщили, что вечером 19 ноября 2018 года от жительницы Сакмарского района поступило заявление о безвестном исчезновении её 10-летнего сына. По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Благодаря совместной скоординированной работе следователей СК России и сотрудников УМВД России по Оренбургской области удалось обнаружить тело погибшего ребенка, установить картину инцидента, а также задержать лицо, совершившее особо тяжкое преступление.
Следователями СК проведен осмотр места преступления и допрос подозреваемого. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, судебных экспертиз. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого. В отношении задержанного следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Расследование убийства несовершеннолетнего ребенка взял на личный контроль руководитель СУ СК по Оренбургской области.
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