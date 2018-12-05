СКР: 9-летний ребенок погиб в стиральной машине

На Камчатке 9-летний мальчик погиб в стиральной машинке у себя дома в городе Елизово. Тело сына, запертое в стиральной машине, вечером во вторник, 4 декабря, обнаружила местная жительница.

По факту смерти малолетнего мальчика уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".

По данным краевого управления СКР, на место происшествия выезжали наиболее опытные следователи и криминалисты.

В ходе осмотра квартиры, в которой проживал мальчик, следов, свидетельствующих о его насильственной смерти, не обнаружено. Согласно предварительных результатов судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила в результате асфиксии в условиях замкнутого пространства. На теле обнаружены телесные повреждения, возможно образовавшиеся в результате взаимодействия с выступающими частями барабана стиральной машинки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе решается вопрос о назначении ряда криминалистических экспертиз.