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СКР: 9-летний ребенок погиб в стиральной машине
5 декабря 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
На Камчатке 9-летний мальчик погиб в стиральной машинке у себя дома в городе Елизово. Тело сына, запертое в стиральной машине, вечером во вторник, 4 декабря, обнаружила местная жительница.
По факту смерти малолетнего мальчика уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".
По данным краевого управления СКР, на место происшествия выезжали наиболее опытные следователи и криминалисты.
В ходе осмотра квартиры, в которой проживал мальчик, следов, свидетельствующих о его насильственной смерти, не обнаружено. Согласно предварительных результатов судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила в результате асфиксии в условиях замкнутого пространства. На теле обнаружены телесные повреждения, возможно образовавшиеся в результате взаимодействия с выступающими частями барабана стиральной машинки.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе решается вопрос о назначении ряда криминалистических экспертиз.
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