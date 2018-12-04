МВД назвало приметы напавшего с ножом на девушек в Тольятти

На сайте управления МВД России по Самарской области опубликованы приметы подозреваемого в нападении с ножом на девушек и женщин в Тольятти. Приметы подозреваемого: на вид примерно 30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвета, синие джинсы и вязаная шапка темного цвета.

В Тольятти не могут найти маньяка, нападающего с ножом на девушек?

В полиции сообщили, что за причинение тяжкого вреда здоровью 30 ноября и 1 декабря на территории Автозаводского района сотрудники тольяттинской полиции ведут розыск неизвестного преступника.

По данным фактам следственным отделом УМВД России по г.Тольятти возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса РФ. В соцсетях пишут о большем количестве пострадавших от рук злоумышленника. Люди пишут, что в городе появился маньяк, нападающий на девушек с ножом.

В настоящее время в Тольятти проводятся оперативные мероприятия, все сотрудники правоохранительных органов, а также частных охранных предприятий ориентированы на поиск подозреваемого. Ведется отработка подучетных лиц, в том числе, состоящих на психоневрологическом учете.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию.