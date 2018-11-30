В украинском Вознесенске пожилого мужчину заживо залили цементом

На Украине в городе Вознесенске Николаевской области пенсионера жестоко убили в подвале собственного дома. Злоумышленник нанес пенсионеру 11 ножевых ранений и заживо залил цементом. По данным местной прокуратуры, убийство произошло в ночь на 24 ноября.

Сыщики по горячим следам задержали 33-летнего подозреваемого. Следствием установлено, что подозреваемый мужчина находился в доме убитого. Как говорится в сообщении Николаевской прокуратуры, на почве личных неприязненных отношений злоумышленник нанес потерпевшему 11 ножевых ранений в различные жизненно важные части тела, перенес тело пенсионера в подвал и залил его цементным раствором, - передает РИА Новости.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Умышленное убийство". В районный суд подано ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.