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Директору центра, в котором находился Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение
28 ноября 2018, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области директору реабилитационного центра «Феникс», в котором в октябре прошлого года находился актер Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение. По данным СКР, директор «Феникса» обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Дмитрию Марьянову стало плохо в центре, в котором он находился с 6 по 15 октября 2017 года. Актеру вводили внутримышечно медицинские препараты, не получив от него информацию о состоянии здоровья.
Врача в центре не было. Лекарства, которые ввели Марьянову, назначаются строго врачом и продаются по рецепту.
Дмитрию Марьянову стало плохо в центре. Он жаловался на сильнейшую боль в ноге. Но, несмотря на неоднократные жалобы актера на плохое самочувствие и имея показания для срочной госпитализации, - сотрудники «Феникса» тянули с вызовом «скорой». Тем самым Марьянов был лишен своевременной и квалифицированной помощи медиков. Расследование уголовного дела по факту причинения актеру смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ) продолжается.
Дмитрия Марьянова не стало 15 октября 2018 года. Актер умер из-за внезапно оторвавшегося тромба Ему было 47 лет.
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