Задержанный за нарушение госграницы РФ сотрудник СБУ арестован на два месяца

Сотрудник Службы безопасности Украины, задержанный за нарушение государственной границы России в районе Керченского пролива в ходе украинской провокации, арестован на два месяца.

Киевский районный суд Симферополя в среду, 28 ноября, заключил под стражу сроком на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее под арест вместе с двумя украинскими моряками во вторник, 27 ноября, был помещен сотрудник СБУ Василий Сорока, также задержанный на корабле украинских ВМС.