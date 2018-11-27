Жене замглавы подольской полиции грозит тюрьма из-за ДТП с пятью погибшими

В подмосковном Подольске в отношении супруги заместителя начальника управления МВД по городскому округу Подольск возбудили уголовное дело после ДТП на Симферопольском шоссе с пятью жертвами. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Источник в правоохранительных органах сообщил, что супруге высокопоставленного сотрудника МВД грозит до семи лет лишения свободы.

17 октября на Симферопольском шоссе автоледи за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser въехала в сломавшийся на дороге минивэн Mitsubishi. Пять пассажиров стоявшего автомобили погибли. Еще двое пострадали. Сама автоледи тоже пострадала. Но о ее состоянии пока информации нет, сообщает РИА Новости.

В подмосковной полиции подтвердили факт возбуждения дела, но не уточнили, кто стал его фигурантом. Расследование аварии ведет Главное следственное управление подмосковной полиции.

Водителю Toyota предъявили официальное обвинение еще 15 ноября. Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова уточнять имена не стала.