Адвокат пострадавшей впервые высказался по делу в Уфе
24 ноября 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне журналисты дозвонились до адвоката потерпевшей девушки-дознавателя с просьбой прокомментировать появившиеся заявления защиты о наличии алиби у подозреваемых в надругательстве мужчин.
Юрист дознавателя Ирина Валиева ответила ГТРК Башкортостан так: "У нас все нормально: мы живые - самое главное, а люди сидят, это тоже - самое главное". После Валиева повесила трубку.
Напомним, как ранее сообщали АН, адвокаты подозреваемых сообщили, что будут ходатайствовать об освобождении двоих подозреваемых на основании доказательной базы об их алиби.