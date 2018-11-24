Адвокат пострадавшей впервые высказался по делу в Уфе

Накануне журналисты дозвонились до адвоката потерпевшей девушки-дознавателя с просьбой прокомментировать появившиеся заявления защиты о наличии алиби у подозреваемых в надругательстве мужчин. В СК РФ прокомментировали данные об алиби уфимских экс-полицейских

Юрист дознавателя Ирина Валиева ответила ГТРК Башкортостан так: "У нас все нормально: мы живые - самое главное, а люди сидят, это тоже - самое главное". После Валиева повесила трубку.

Напомним, как ранее сообщали АН, адвокаты подозреваемых сообщили, что будут ходатайствовать об освобождении двоих подозреваемых на основании доказательной базы об их алиби.