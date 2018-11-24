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На Урале школьник выстрелил в приятеля из ружья после неудачной шутки
24 ноября 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
В поселке Верхняя Синячиха в Свердловской области школьник выстрелил из ружья в своего приятеля после того, как тот неудачно пошутил. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении СК РФ.
Между школьниками произошла ссора из-за шутки. Один подросток не смог выгнать обидчика из своего дома, поэтому достал охотничье ружье и выстрелил в сверстника, передает РИА "Новости". Уточняется, что мальчик получил ранение, несовместимое с жизнью.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Специалисты в настоящий момент устанавливают все обстоятельства происшествия.
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