На Урале школьник выстрелил в приятеля из ружья после неудачной шутки

В поселке Верхняя Синячиха в Свердловской области школьник выстрелил из ружья в своего приятеля после того, как тот неудачно пошутил. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении СК РФ.

Между школьниками произошла ссора из-за шутки. Один подросток не смог выгнать обидчика из своего дома, поэтому достал охотничье ружье и выстрелил в сверстника, передает РИА "Новости". Уточняется, что мальчик получил ранение, несовместимое с жизнью.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Специалисты в настоящий момент устанавливают все обстоятельства происшествия.