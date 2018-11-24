Подозреваемый в убийстве таксиста задержан в Москве

В Москве задержан подозреваемый в убийстве таксиста на Угрешской улице столицы. Соответствующую информацию утром в субботу, 24 ноября, предоставили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что мужчина 1980 года рождения без определенного места жительства был задержан на проспекте Октября. Он был доставлен в отдел полиции, передает ТАСС.

Напомним, накануне в Москве было найдено тело водителя 1992 года рождения. Впоследствии выяснилось, что он подвозил мужчину, однако в ходе поездки между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры пассажир ударил таксиста в грудь острым предметом, вследствие чего тот скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".