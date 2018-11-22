Двоих подозреваемых в деле о надругательстве над дознавателем могут отпустить

В Уфе двоих фигурантов резонансного дела об изнасиловании коллеги-дознавателя могут отпустить на свободу уже в декабре. Адвокаты подозреваемых представили доказательную базу об алиби подзащитных.

Защита двух бывших полицейских из Башкирии, которых следственные органы подозревают в групповом изнасиловании, заявила об их отсутствии на месте преступления в указанное потерпевшей время.

Адвокат Аслям Халиков сообщил ТАСС, что защитой собраны доказательные материалы: есть свидетели, их показания, телефонные звонки с водителями полицейских, есть записи с видеокамер.

Все собранные на данный момент свидетельства алиби подозреваемых будут представлены следствию вместе с ходатайством об освобождении двух экс-полицейских из-под стражи, сообщили юристы.