Власти Смоленской области разбираются с гибелью 14-летней девочки - инвалида по зрению, тело которой обнаружили в воскресенье, 18 ноября, в подъезде многоэтажки в городе Сафоново. Девочку и ее сестру мама растила одна. Женщина работала санитаркой в местной больнице и получала зарплат в среднем 11 тысяч рублей.

Погибшая девочка, которая была полненькой и был инвалидом по зрению, в соцсетях жаловалась на травлю в школе. Как рассказала сестра погибшей, одноклассники дразнили ее "циклопом".

По словам сестры школьницы, в начале ноября она направила электронное письмо, адресованное Владимиру Путину, в котором писала про жизни своей семьи, что мама за работу санитаркой в больнице получает зарплату 10-12 тысяч рублей в месяц. И им не хватает денег ни на учебники, ни на школьную форму, - сообщает "Московский комсомолец".

Девочка оставила предсмертную записку, в которой попросила прощения у мамы и сестры и просила похоронить ее в школьной форме. По словам сестры погибшей, накануне гибели девочка веселилась, пела песни.

По данным СКР, в рамках расследования уголовного дела о смерти девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, по вине которых произошла трагедия. Смоленские следователи сообщают, что анализ условий проживания девочки показал, что она проживала с матерью и старшей сестрой-студенткой колледжа. При этом обе девочки находились на попечении мама. Семья находилась в сложном финансовом положении и пыталась найти поддержку у органов местной власти.

Следователи проверяют версию, что на ребенка оказывалось психологическое давление со стороны одноклассников, связанное с состоянием здоровья девочки. При этом особое внимание будет уделено внимание отсутствию адекватной реакции со стороны учителей, обязанных решать такие проблемы.

Глава Смоленской области Алексей Островский поручил департаменту по здравоохранению провести внутреннее расследование после самоубийства восьмиклассницы.

Уполномоченный по правам ребенка Смоленской области Наталья Михайлова рассказала, что семья ни на каких видах учета профилактического не состояла. Мама интересовалась, как девочка учится, посещала родительские собрания, постоянно связь поддерживала со школой, с классным руководителем.