Для расследования гибели мужчины в аэропорту Шереметьево создана спецкомиссия

Для расследованием гибели мужчины в московском аэропорту Шереметьево создана специальная комиссия.

Инцидент в столичной воздушной гавани произошел 20 ноября. Самолет «Боинг-737», который должен был выполнить рейс из Шереметьево в Афины (Греция), столкнулся с человеком на взлетно-посадочной полосе.

Опубликовано видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»

Взлет самолета прошел штатно. Но на полосе аэродрома осталось тело мужчины. Личность погибшего мужчины установлена. Погиб 25-летний гражданин Армении Армен Йепремян, который ранее был депортирован из Испании и направлялся на родину через Москву.

Как стало известно, во время рейса из Мадрида в Москву этот пассажир устроил дебош. Экипаж самолета сообщил об авиадебоше полиции, и в Шереметьево его уже дожидались стражи порядка.

После беседы с полицейскими был составлен протокол. После чего пассажир был сопровожден до выхода на посадку на рейс до Еревана. Депортированный гражданин Армении прошел регистрацию и вместе с остальными пассажирами сел в автобус, который доставил его до самолета.

Выйдя из автобуса, мужчина не стал садиться в самолет, зачем-то пробрался на взлетную полосу. Под самолет он попал в момент рулежки воздушного за считанные минуты до взлета. Армен Йепремян погиб на месте.

Проверку служб безопасности аэропорта Шереметьево уже начала проводить прокуратура и Росавиация.