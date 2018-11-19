Пенсионерку задержали в Ростове-на-Дон за убийство трех человек

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов на днях задержали 71-летнюю местную жительницу. Пенсионерку подозревают в убийстве трех человек, среди которых был несовершеннолетний.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области отметили, что в одной из квартир города 17 ноября были найдены тела мужчины 1937 года рождения, женщины 1982 года рождения, а также ее несовершеннолетнего сына 2010 года рождения. Как сообщает ТАСС, специалисты зафиксировали признаки насильственной смерти на умерших людях.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". В настоящий момент решается вопрос об аресте пенсионерки.