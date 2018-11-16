В Калининграде после смерти новорожденного арестована главврач роддома

Исполняющая обязанности главного врача одного из роддомов в Калининграде арестована после смерти недоношенного ребенка, которому она запретила давать лекарственный препарат. Дело было возбуждено по статье "превышение должностных полномочий". Появились подробности дела о смерти ребенка в калининградском роддоме

Инцидент произошел 5 ноября. 15 ноября 41-летнюю женщину - врача задержали. Сегодня Следственный комитет в WhatsApp сообщил об ее аресте.

По версии калининградских следователей, 5 ноября в роддом поступила беременная женщина с признаками родоразрешения. 6 ноября на свет появился живой мальчик. Новорожденному ребенку по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего лекарственного препарата. Но и.о. главврача дала указание своим подчиненным принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил.

Ранее сегодня появились подробности дела о смерти ребенка в калининградском роддоме.