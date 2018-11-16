Появились подробности дела о смерти ребенка в калининградском роддоме

Власти Калининградской области прокомментировали информацию и смерти новорожденного в роддоме №4, которому главный врач якобы запретила назначать дорогостоящий препарат.

41-летняя исполняющая обязанности главврача подозревается в превышении должностных полномочий. Женщина была задержана.

Калининградские власти объяснили со ссылкой на сведения медиков, что беременная женщина поступила в роддом необследованной. Женщина была на 23-24-й неделе беременности. У нее отошли воды, и безводный период длился более двух суток. Вес ребенка при рождении составил 700 граммов. Ребенку препарат не назначался не из-за дефицита лекарств, - сообщает РИА Новости.Беременность у женщины была третьей по счету. Первые две беременности закончились самопроизвольными выкидышами.

"В роддоме №4 этого препарата достаточно. Он широко назначается детям, которые рождаются на ранних сроках. И даже при озвученной стоимости в 22-24 тысячи рублей он не считается дорогостоящим", – сообщил источник.



В правительстве региона опровергли информацию о том, что медики вынуждены экономить на приобретении дорогостоящих препаратов для новорожденных.

Предварительной причиной смерти новорожденного специалисты называют респираторные нарушения у новорожденного. Окончательное заключение о причинах смерти новорожденного появится после получения всех лабораторных экспертиз, в конце ноября.