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Появились подробности дела о смерти ребенка в калининградском роддоме
16 ноября 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Калининградской области прокомментировали информацию и смерти новорожденного в роддоме №4, которому главный врач якобы запретила назначать дорогостоящий препарат.
41-летняя исполняющая обязанности главврача подозревается в превышении должностных полномочий. Женщина была задержана.
Калининградские власти объяснили со ссылкой на сведения медиков, что беременная женщина поступила в роддом необследованной. Женщина была на 23-24-й неделе беременности. У нее отошли воды, и безводный период длился более двух суток. Вес ребенка при рождении составил 700 граммов. Ребенку препарат не назначался не из-за дефицита лекарств, - сообщает РИА Новости.Беременность у женщины была третьей по счету. Первые две беременности закончились самопроизвольными выкидышами.
"В роддоме №4 этого препарата достаточно. Он широко назначается детям, которые рождаются на ранних сроках. И даже при озвученной стоимости в 22-24 тысячи рублей он не считается дорогостоящим", – сообщил источник.
В правительстве региона опровергли информацию о том, что медики вынуждены экономить на приобретении дорогостоящих препаратов для новорожденных.
Предварительной причиной смерти новорожденного специалисты называют респираторные нарушения у новорожденного. Окончательное заключение о причинах смерти новорожденного появится после получения всех лабораторных экспертиз, в конце ноября.
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