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В Калининграде новорожденный мальчик умер в роддоме из-за главврача?
15 ноября 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Калининградской области в отношении 41-летней женщины - исполняющей обязанности главного врача одного из родильных домов возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по статье "превышение должностных полномочий".
По версии калининградских следователей, 5 ноября в роддом поступила беременая женщина с признаками родоразрешения. 6 ноября на свет появился живой мальчик. Новорожденному ребенку по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности требовалось введение дорогостоящего лекарственного препарата. Но и.о. главврача дала указание своим подчиненным принять все возможные меры, чтобы младенец не выжил. Она мотивировала свою позицию высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медстатистики в части смертности новорожденных в случае смерти ребенка.
Об этом инциденте сообщается на сайте СКР.
В этот же день мальчик умер в роддоме. Тогда подозреваемая главврач, желая избежать ответственности, дала указание подчиненному медикам внести в историю родов иформацию, что смерть плода наступила в утробе матери, и ребенок родился мертвым.
Подозреваемая главврач роддома задержана и допрошена. Следствием изъята необходимая документация, запланирован допрос ряда свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.
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