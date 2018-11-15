//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Нюша растрогала поклонников новым фото новорожденной дочки
- Эвелина Бледанс сделала заявление по поводу беременности
- Анжделина Джоли строит отношения с известным женатым футболистом?
- «Уральский пельмень» посвятил песню Ольге Глацких
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Расследования 13+
Девушка, которой муж отрубил кисти рук топором, высказалась о приговоре супругу
15 ноября 2018, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, которую муж увез в лес и отрубил кисти рук топором, высказалась по поводу наказания супругу Дмитрию. Маргарита и ее супруг-ревнивец воспитывали двоих маленьких сыновей.
15 ноября Серпуховский городской суд приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима. Суд постановил в счет компенсации морального вреда взыскать более 2 миллионов рублей.
Защита "Отелло" будет подавать апелляцию на решение суда. "Приговор Грачеву - 14 лет колонии строгого режима! Но это еще не окончание, он будет подавать апелляцию", - написала Маргарита в соцсети. Маргарита не испытывает никакого сострадания к супругу. Жительница Серпухова полагает, что он не раскаялся в содеянном. Она считает, что Грачеву должно быть вынесено более суровое наказание, вплоть до пожизненного. По мнению Маргариты, 14 лет колонии строгого режима — несправедливое наказание, - сообщается на сайте 360tv.
Молодая женщина до сих пор боится за свою безопасность. Маргарита перенесла операцию и готовится к новой.
Ее мама переживает, что через три года кончится срок эксплуатации протезов у дочери. "О нас через три года все забудут, никто не будет помогать всем миром, и нам с этим жить", — заявила Инна Шейкина.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Новоизбранный глава ДНР Пушилин подумал о будущем, даже о смерти
Предсказан коллапс экономики Украины из-за возможного санкционного удара России
//Новости СМИ2
//В мире
Объяснено нежелание властей ДНР начинать наступление на Славянск и Мариуполь
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Ополченцы ЛНР поймали украинских военных на лжи о потерях защитников республики
Меладзе достали нападки на Джанабаеву: "Мы уже больше 15 лет вместе. Отстаньте"
//Новости партнеров
Анжделина Джоли строит отношения с известным женатым футболистом?
//Общество
Молодой мужчина потерял сознание и упал под поезд на станции "Чистые пруды"
Девушка, которой муж отрубил кисти рук топором, высказалась о приговоре супругу
//Общество
Школьные войны: как учителя и ученики издеваются друг над другом
//Общество
Кадыров подарил "Мерседес" отцу ребенка, который отжался 4105 раз
//Новости СМИ2
//Политика
Известный журналист предположил причину снятия Ищенко с выборов в Приморье
//Общество
Стали известны причины напугавшей Донецк оглушительной канонады
//Общество
Госдума приняла в заключительном чтении закон о налоге для самозанятых
//В мире
ОАЭ. Все для своих. Можно и полентяйничать. 2 тыс долларов каждому безработному
//Политика
Люди из окружения Ельцина, работавшие на иностранные разведки, до сих пор живы
//Новости Redtram
//Здоровье
Ученые выявили новый метод предсказания преждевременной смерти человека
//В мире
Стимуляция рождаемости: 50 тыс долларов - «подъёмные» на мальчика
//В мире
Озвучена помеха для слияния восставших против Киева ДНР и ЛНР в одно государство
//Политика
Эксперт прокомментировала отставку британского министра по вопросам Brexit
//В мире
Спорткар на службе закона. Где полиция гоняет на дорогих машинах?
//Общество
Живущая в посольстве Британии в Москве черепаха получила имя
Сечин объяснил завышенные цены на бензин в некоторых регионах
//В мире
//Общество
На Донбассе рассказали о первых серьезных проблемах после выборов
//В мире
//Общество
Врачи, которыми мы можем гордиться
//Общество
В Донецке комендантский час мешает любви и преступлениям
//Общество
//Общество
"Золотой дождь" от Бориса Ельцина. Кого и как одарил первый президент России