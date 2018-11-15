Девушка, которой муж отрубил кисти рук топором, высказалась о приговоре супругу

Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, которую муж увез в лес и отрубил кисти рук топором, высказалась по поводу наказания супругу Дмитрию. Маргарита и ее супруг-ревнивец воспитывали двоих маленьких сыновей.

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15 ноября Серпуховский городской суд приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима. Суд постановил в счет компенсации морального вреда взыскать более 2 миллионов рублей.

Защита "Отелло" будет подавать апелляцию на решение суда. "Приговор Грачеву - 14 лет колонии строгого режима! Но это еще не окончание, он будет подавать апелляцию", - написала Маргарита в соцсети. Маргарита не испытывает никакого сострадания к супругу. Жительница Серпухова полагает, что он не раскаялся в содеянном. Она считает, что Грачеву должно быть вынесено более суровое наказание, вплоть до пожизненного. По мнению Маргариты, 14 лет колонии строгого режима — несправедливое наказание, - сообщается на сайте 360tv.

Молодая женщина до сих пор боится за свою безопасность. Маргарита перенесла операцию и готовится к новой.

Ее мама переживает, что через три года кончится срок эксплуатации протезов у дочери. "О нас через три года все забудут, никто не будет помогать всем миром, и нам с этим жить", — заявила Инна Шейкина.