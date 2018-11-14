Свидетель убийства Талькова рассказал о подробностях трагедии
14 ноября 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Свидетель трагических событий 6 октября 1991 года в "Юбилейном", экс-сотрудник московского УГРО Сергей Ломов рассказал о роковых выстрелах в музыканта Игоря Талькова во время драки. [related_articles]
По словам Ломова, Тальков погиб в результате обычного вооруженного конфликта, и к его смерти привела цепь случайных событий, с самим артистом не связанных.
Сергей уверен, что никакого злого умысла в убийстве артиста нет. Он рассказал, что это была обычная склока, которая переросла в грязную драку с участием Талькова.
Оружие, из которого застрелили Талькова, принадлежало Игорю Малахову незаконно и "ходило по рукам". Ломов подчеркнул, что все обстоятельства гибели музыканта огласит следствие.
Напомним, как ранее сообщали АН, Следственный комитет России возобновил расследование загадочного убийства популярного певца и музыканта Игоря Талькова, удовлетворив ходатайство его вдовы.
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