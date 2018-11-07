СКР проверит колонию, в которой отбывает наказание и пирует член банды Цапка

Следственными органами Следственного комитета РФ по Амурской области организована проверка по фактам нарушений осужденным членом банды «Цапки» Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка в колонии

Поводом для проверки стали фотографии, на которых запечатлено пиршество Цеповяза с икрой, крабами и шашлыком.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки. Гава СКР поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности. При наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений Александром Бастрыкиным дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, банда Цапков совершила массовое убийство в станице Кущевская на Кубани.