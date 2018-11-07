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Под Смоленском новую девятиэтажку взорвал один из жильцов дома специально?
7 ноября 2018, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
Бытовой газ взорвался в жилом девятиэтажном доме поселка Пригорское Смоленской области в квартире номер 88. В результате произошло обрушение внутренних перекрытий квартир, балконов на 6 этаже дома, сданного в эксплуатацию в 2016 году.
В результате взрыва газа и обрушения дома пострадали 4 человека. Пострадавшие были госпитализированы. Медики оказали им всю необходимую помощь. Двое человек продолжают находится в больнице. Один из пострадавших подозревается в том, что он преднамеренном осуществил взрыв.
Инцидент в подъезде дома 1 по ул. Шкурлова п.Пригорское произошел 6 ноября около 17 часов. В МЧС поступило сообщение, что в жилом доме раздался сильный хлопок, после чего произошло обрушение
дома. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство, двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений" и "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Следствием рассматривается несколько версий произошедшего.
В квартире, где произошел хлопок, проживал 47-летний мужчина. По версии следствия, в семье произошел конфликт, и мужчина, находясь дома один, повредил шланг с природным газом, после чего произвел действия для образования искры. В результате в квартире произошёл взрыв и серьезное разрушение дома. Из здания были эвакуированы 52 человека. Власти поселка организовали пункт временного размещения. Девятиэтажку обследуют доставленным из Москвы комплексом "Струна".
Пострадавший находится в больнице.
Расследование уголовного дела продолжается.
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