Женщину убили в лифте многоэтажки на юго-западе Москвы

В лифте многоэтажки на юго-западе Москвы убили женщину. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что на теле погибшей были зафиксированы ножевые ранения.

Мертвую женщину 1966 года рождения в лифте накануне вечером нашли соседи. Происшествие случилось в доме, расположенном на улице Знаменские садки. Предполагается, что жертве было нанесено не менее десяти ранений.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". На месте работают специалисты. Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и пытаются установить все обстоятельства убийства. Нападавший разыскивается, передает РИА "Новости".