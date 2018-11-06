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В одном из салонов красоты Санкт-Петербурга была убита женщина
6 ноября 2018, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из салонов красоты Санкт-Петербурга на днях была убита женщина. Согласно последней информации, подозреваемый в совершении жестокого преступления мужчина к настоящему моменту задержан.
В пресс-службе Следственного комитета Петербурга отметили, что происшествие случилось в минувшее воскресенье, 4 ноября, на Костромском проспекте.
В помещении салона красоты между жителем Северной столицы 1991 года рождения и его приятельницей 1985 года рождения вспыхнул конфликт. В какой-то момент молодой мужчина достал нож и нанес своей знакомой не менее тридцати ранений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает "Росбалт".
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