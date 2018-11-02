В Уфе взяли под стражу двух экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании
2 ноября 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Уфе взяли под стражу двух экс-полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки - коллеги. Об этом в WhatsApp сообщил Следственный комитет России. Заседание Кировского суда Уфы сегодня проходит в закрытом режиме. Прессу на суд не пустили. Имена арестованных официально не называются.
По сведениям РИА Новости, на два месяца арестованы экс-руководитель отдела полиции по Уфимскому району подполковник Эдуард Матвеева и бывший начальник ОМВД по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев.
Теперь судье осталось принять решение по мере пресечения для третьего фигуранта — экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромачука.
Новость об изнасиловании в башкирской полиции получила широкий общественный резонанс. В надругательстве над 23-летней девушкой, работающей в МВД, подозреваются ее начальники.
Это происшествие в соцсети комментируют неоднозначно. Среди этих комментариев определенно выделяются два вектора мысли.
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