Выплаты пострадавшим при нападении на керченский колледж завершены
2 ноября 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Крыма завершили выплаты из республиканского бюджета всем пострадавшим от нападения на Керченский политехнический колледж. В общей сложности гражданам было выплачено 26 миллионов рублей.
Заместитель министра труда и соцзащиты региона Елена Лось отметила, что последний денежный перевод прошел в пятницу, 2 ноября, для девушки, которая ранее не выходила на связь. В общей сложности суммы в размере 500 тысяч рублей были направлены 52 пострадавшим, передает РИА "Новости". Отмечается, что раненые также получат материальную помощь из федерального бюджета.
Напомним, ранее крымские власти выплатили семьям 20 погибших в колледже по 1 миллиону рублей.
Нападение на учебное заведение произошло 17 октября. "Керченский стрелок" после содеянного добровольно ушел из жизни.
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