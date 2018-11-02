Выплаты пострадавшим при нападении на керченский колледж завершены

Власти Крыма завершили выплаты из республиканского бюджета всем пострадавшим от нападения на Керченский политехнический колледж. В общей сложности гражданам было выплачено 26 миллионов рублей.

Заместитель министра труда и соцзащиты региона Елена Лось отметила, что последний денежный перевод прошел в пятницу, 2 ноября, для девушки, которая ранее не выходила на связь. В общей сложности суммы в размере 500 тысяч рублей были направлены 52 пострадавшим, передает РИА "Новости". Отмечается, что раненые также получат материальную помощь из федерального бюджета.

Напомним, ранее крымские власти выплатили семьям 20 погибших в колледже по 1 миллиону рублей.

Нападение на учебное заведение произошло 17 октября. "Керченский стрелок" после содеянного добровольно ушел из жизни.